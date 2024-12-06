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Romanya'da siyasi deprem! Seçimler 'yabancı güçlerin' dahli gerekçesiyle iptal edildi

06.12.2024 17:27
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Romanya'da 24 Kasım tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 'yabancı güçlerin' dahli olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, ilk tur sonuçlarının iptali yönünde karar alındığı belirtilerek seçim sürecinin yeniden başlatılması istendi.

Romanya'da siyasi deprem! Seçimler 'yabancı güçlerin' dahli gerekçesiyle iptal edildi

Balkan ülkesi Romanya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu sonuçları mahkeme kararıyla iptal edildi. Açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi için yeni bir planlama yapılması gerektiği kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu tarihi 8 Aralık olarak planlanırken NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi'nin karşı karşıya gelmesi bekleniyordu.

Bu arada, yurt dışında yaşayan Rumen seçmenlerin pazar günü yapılması planlanan ikinci tur için oy kullanma işlemine başladığı da ifade edildi.

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'YABANCI GÜÇLERİN' DAHLİ KARARI ETKİLEDİ

Yerel basında yer alan haberlerde, ilk turda "yabancı güçlerin" dahli olduğu yönünde yayımlanan belgelerin mahkemenin iptal kararını etkilediği belirtiliyor.

Romanya'da İstihbarat Servisinin gizliliğini kaldırdığı dosyalara dayandırılan haberlerde, seçim kampanyasını TikTok sosyal medya hesabı üzerinden yürüten Georgescu'nun yabancı ve nüfuslu kişiler tarafından internet üzerinden destek gördüğü belirtilirken Rusya'nın, seçimleri etkilemeye çalıştığı ima edilmişti.

Romanya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Georgescu oyların yüzde 22,95'ini, Lasconi de yüzde 19,17'sini alarak ikinci tura yükselmişti.

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
seçim Romanya
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