Romanya'dan dikkat çeken 'savaş' çıkış: 500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz

Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ı tanıdığını söyledi. Putin'in konuşmasını tüm dünya dinlerken, bölgede tansiyon iyice yükseldi. Başta Almanya, İngiltere ve ABD olmak üzere peş peşe yaptırımlar gelirken, gerilime ilişkin yeni hamleler de devam ediyor. Konuya ilişkin bir açıklama da Romanya'dan gelirken, 500 binden fazla Ukraynalı mülteci kabul edebileceklerini belirtti.

Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesi durumunda ülkelerinin Ukrayna’dan büyük bir mülteci akışı beklemediğini ancak gerekli olması durumunda 500 binden fazla mülteci alabileceklerini belirtti.

Dincu, İçişleri Bakanlığı ve buna bağlı kurumların yetkilileriyle bir araya gelerek bir plan hazırladıklarını ve buna göre Ukrayna'da bir savaş çıkması durumunda, sınırlara yakın yerlerde ve büyükşehirlerde mülteci barındıracak birçok nokta belirlediklerini açıkladı.

Romen halkının rahat olması gerektiğini de söyleyen Bakan Dincu, "Ülke topraklarında savaş olmayacak" dedi.

Dincu, silahlı çatışma için şartların oluştuğunu dile getirerek, “Umarım askerler değil, diplomatlar konuşmaya devam eder” diye konuştu. (AA)



