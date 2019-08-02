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Romanya Donanması'nın 81 yaşındaki askeri gemisi İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:23 | Son Güncelleme

ROMANYA Donanması'na ait 81 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisi İstanbul'a demirledi.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-ROMANYA Donanması'na ait 81 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisi İstanbul'a demirledi. Askeri öğrenciler geminin direklerine çıkarak, İstanbul'u selamladı. İçerisinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu gemiye kıyıda bulunan yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Romanya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı askeri eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea' sabah 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Dünyada sadece aynı tipte 5 tane bulunduğu belirtilen yelkenli gemilerden biri olan 'Nava Scoala Mircea' Sarayburnu Limanı'na demirledi. İSTANBUL'U SELAMLADILAR Gemi limana yanaşırken askeri öğrenciler geminin direklerine çıkarak, İstanbul'u selamladı. Gemiyi Romanya İstanbul Başkonsolosu Adriana Cianba ve beraberindekiler karşıladı. İLGİYLE İZLENDİ 1938 yılında Hamburg'ta yapımı tamamlanan 82 metre uzunluğundaki 3 direkli eğitim gemisinin güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü. Bazı öğrenciler, İstanbul Boğazı'nı izlerlerken bazı öğrenciler ise fotoğraf çekti. Sahilde bulunan yerli ve yabancı turistler geminin fotoğrafını çekip geminin Sarayburnu Limanı'na yanaşmasını ilgi ile izledi. Sarayburnu Liman Müdürü Akın Demir, "Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait askeri öğrenci gemisi 186 öğrencisiyle Sarayburnu Limanı'na geldi. 1938 yılından Almanya yapımı bir gemi. Bu gemiden dünyada 5 tane bulunuyor. Ayın 2'sinden 5'ine kadar İstanbul'dalar. İstanbul'un güzel turistik yerlerini gezecekler. Tarihi yarım adamızı gezecekler. Ülkelerine gittiklerinde yeni gemilerin gelmesine emsal teşkil edecekler. Yatların da artık uğrak limanı olmaya başladık. Mega yatlar için yaptığımız Kuruçeşme rıhtımımız var. Kuruçeşme Limanı şu anda diğer marinalardan daha iyi hizmet veren bir liman." diye konuştu.

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