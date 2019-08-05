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ROMANYA DONANMASI'NIN 81 YAŞINDAKİ ASKERİ GEMİSİ İSTANBUL'DAN AYRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

*Gemi mürettebatı ayrılırken İstanbul'u böyle selamladı.

*Gemi mürettebatı ayrılırken İstanbul'u böyle selamladı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-ROMANYA Donanması'na ait 81 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisi, 3 günlük ziyaretinin ardından İstanbul'dan ayrıldı. Gemi ayrılırken, mürettebat direklere çıkarak İstanbul'u selamladı.
Romanya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı askeri eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea' sabah 10.00 sıralarında 3 gün önce demir attığı Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı. Dünyada sadece aynı tipte 5 tane bulunduğu, 81 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisinin Romanya'ya hareket ettiği öğrenildi.

SELAMLAYARAK AYRILDILAR
1938 yılında Hamburg'ta yapımı tamamlanan 82 metre uzunluğundaki 3 direkli eğitim gemisinin güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü. Direklere çıkan öğrenciler, geminin hareketi sırasında İstanbul'u selamladı. 'Nava Scoala Mircea' 3 gün önce İstanbul'a gelirken gemi mürettebat yine direklere çıkarak selam vermişti.

Görüntü Dökümü:(ÖZEL)
-Gemiden görüntü
-Gemide ki öğrencilerin direklere çıkması
-Gemide ki öğrencilerin İstanbul'u selamlaması
-Geminin limandan ayrılması
-Geminin boğazda gitmesi
-Genel ve detaylar

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