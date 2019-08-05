Romanya Donanması'nın 81 yaşındaki askeri gemisi İstanbul'dan ayrıldı

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-ROMANYA Donanması'na ait 81 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisi, 3 günlük ziyaretinin ardından İstanbul'dan ayrıldı. Gemi ayrılırken, mürettebat direklere çıkarak İstanbul'u selamladı.

Romanya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı askeri eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea' sabah 10.00 sıralarında 3 gün önce demir attığı Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı. Dünyada sadece aynı tipte 5 tane bulunduğu, 81 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisinin Romanya'ya hareket ettiği öğrenildi.

SELAMLAYARAK AYRILDILAR

1938 yılında Hamburg'ta yapımı tamamlanan 82 metre uzunluğundaki 3 direkli eğitim gemisinin güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü. Direklere çıkan öğrenciler, geminin hareketi sırasında İstanbul'u selamladı. 'Nava Scoala Mircea' 3 gün önce İstanbul'a gelirken gemi mürettebat yine direklere çıkarak selam vermişti.

(FOTOĞRAFLI)

