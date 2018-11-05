Romanya, ilk kez Umman'da büyükelçilik açtı

MASKAT (AA) - Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Umman'ın başkenti Maskat'ta ülkesinin ilk büyükelçiliğini açtı.
Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Romanya Başbakanı Dancila, Umman ziyaretinin son gününde, ülkesinin Maskat Büyükelçiliği ofisinin açılışını yaptı.
Umman Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Bedir bin Hamed bin Hammud da büyükelçiliğin açılmasının, Başbakan Dancila'nın ülkelerine yaptığı ziyaretin neticelerinden biri olduğunu ifade etti.
Genel Sekreter Bedir ayrıca iki ülke arasında, vize uygulamasının kaldırılmasını öngören bir anlaşma imzalandığını belirtti.
Söz konusu uygulamanın diplomatik ve özel hizmet pasaportu sahiplerini kapsadığı kaydedildi.
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