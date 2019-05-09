Romanya İzmir Başkonsolosluğundan hasta çocuklar için resital

İZMİR (AA) - Romanya İzmir Başkonsolosluğunca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yararına resital düzenlendi.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen resitalden önce konuşan Romanya İzmir Başkonsolosu Mioara Stefan, Romanya'nın yılın ilk 6 ayı için Avrupa Birliği Dönem Başkanlığına seçildiğini hem bu sebeple hem de 9 Mayıs'ın Avrupa Günü olması dolayısıyla etkinliği organize ettiklerini ifade etti.

Hastanede yatan çocuk bakım servislerinin iyileştirilmesine yönelik projeye inanan ve bilet satın alanlara teşekkür eden Stefan, "Bu konser için özel olarak Bükreş'ten gelen 3 sanatçımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. 3'ü de konserden 6 saat önce İzmir'e iniş yaptılar. Eserlerden 13 numaralı olanı tüm annelerimiz için söylenecektir. Anneler Günü kutlu olsun. Avrupa Günü kutlu olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından resitalin özel davetlileri soprano Madalina Radu, tenör Alin Stoica ve piyanist Alexandru Burca resital gerçekleştirdi.

Resitalin tüm geliri Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışlanacak.

