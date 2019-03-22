Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, "Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışında Romanya'nın en büyük ticaret ortağı." dedi. Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) konferans salonunda Romanya Kültür Günü etkinliği düzenlendi. Büyükelçi Şopanda, burada, "Romanya-Türkiye İlişkileri ve Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı" başlıklı konuşma yaptı. AB'nin siyasi olarak kritik bir dönemden geçtiği zamanda Romanya'nın Konsey Başkanı olduğunu belirten Şopanda, başkanlıkları döneminde uyum ve birlik vizyonuyla Birliğin gelişmesi için çabalayacaklarını ifade etti. Şopanda, AB'nin hedeflerine ulaşmada Türkiye'nin önemli rol oynadığına dikkati çekerek, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin Romanya'nın başkanlığı döneminde dış ilişkiler kapsamında bir öncelik olduğunu söyledi. Büyükelçi Şopanda, bu kapsamda 15 Mart'ta düzenlenen Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın ikili ilişkiler ve ortak sorunlarla mücadelenin yanı sıra Türkiye'nin katılım sürecine ivme kazandıracak reformların değerlendirilmesi için bir fırsat olduğunu anlattı.

Şeffaf ve dürüst bir diyalog sürecinin iş birliklerinin zamanında değerlendirilmesi konusunda önemli olduğunu belirten Şopanda, "Bütün bunların Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir evrenin başlangıcına olanak sağlayacağını umuyoruz." dedi. Şopanda, "Türkiye, AB'nin göç yönetimi, terörle mücadele, Avrupa-Atlantik ve bölgesel güvenlik gibi konularda kilit partneri olan aday ülke olduğu için Romanya başkanlığı, faydacı ve yapıcı bir dinamik vermek için her türlü çabayı gösterecektir." ifadelerini kullandı. Geçen yıl Türkiye-Romanya ilişkilerinin 140. yılının kutlandığını hatırlatan Şopanda, Romanya ve Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını vurguladı. Şopanda, Türkiye ve Romanya'nın iki stratejik ortak olduğunu dile getirerek, "Türkiye, AB ülkeleri dışında Romanya'nın en büyük ticaret ortağı." şeklinde konuştu. - "Her bir katılımla AB daha güçlü büyüyor" Şopanda, ülkelerin AB'ye katılımlarının geçmişte de inişli-çıkışlı olduğuna dikkati çekerek, Romanya'nın deneyimlerinden örnek verdi. Türkiye'nin OECD ve G20 üyesi, kalabalık nüfusa sahip büyük bir ülke olduğunu belirten Şopanda, AB'ye katılım sürecinin bu nedenle zaman aldığını bildirdi.