HABER

Romanya Kültür Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 13:35 | Son Güncelleme

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda: - "Türkiye, AB ülkeleri dışında Romanya'nın en büyük ticaret ortağı" - "Türkiye, AB'nin göç yönetimi, terörle mücadele, Avrupa-Atlantik ve bölgesel güvenlik gibi konularda kilit partneri"

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, "Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışında Romanya'nın en büyük ticaret ortağı." dedi.

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) konferans salonunda Romanya Kültür Günü etkinliği düzenlendi.

Büyükelçi Şopanda, burada, "Romanya-Türkiye İlişkileri ve Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı" başlıklı konuşma yaptı.

AB'nin siyasi olarak kritik bir dönemden geçtiği zamanda Romanya'nın Konsey Başkanı olduğunu belirten Şopanda, başkanlıkları döneminde uyum ve birlik vizyonuyla Birliğin gelişmesi için çabalayacaklarını ifade etti.

Şopanda, AB'nin hedeflerine ulaşmada Türkiye'nin önemli rol oynadığına dikkati çekerek, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin Romanya'nın başkanlığı döneminde dış ilişkiler kapsamında bir öncelik olduğunu söyledi.

Büyükelçi Şopanda, bu kapsamda 15 Mart'ta düzenlenen Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın ikili ilişkiler ve ortak sorunlarla mücadelenin yanı sıra Türkiye'nin katılım sürecine ivme kazandıracak reformların değerlendirilmesi için bir fırsat olduğunu anlattı.

Şeffaf ve dürüst bir diyalog sürecinin iş birliklerinin zamanında değerlendirilmesi konusunda önemli olduğunu belirten Şopanda, "Bütün bunların Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir evrenin başlangıcına olanak sağlayacağını umuyoruz." dedi.

Şopanda, "Türkiye, AB'nin göç yönetimi, terörle mücadele, Avrupa-Atlantik ve bölgesel güvenlik gibi konularda kilit partneri olan aday ülke olduğu için Romanya başkanlığı, faydacı ve yapıcı bir dinamik vermek için her türlü çabayı gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Türkiye-Romanya ilişkilerinin 140. yılının kutlandığını hatırlatan Şopanda, Romanya ve Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını vurguladı.

Şopanda, Türkiye ve Romanya'nın iki stratejik ortak olduğunu dile getirerek, "Türkiye, AB ülkeleri dışında Romanya'nın en büyük ticaret ortağı." şeklinde konuştu.

- "Her bir katılımla AB daha güçlü büyüyor"

Şopanda, ülkelerin AB'ye katılımlarının geçmişte de inişli-çıkışlı olduğuna dikkati çekerek, Romanya'nın deneyimlerinden örnek verdi. Türkiye'nin OECD ve G20 üyesi, kalabalık nüfusa sahip büyük bir ülke olduğunu belirten Şopanda, AB'ye katılım sürecinin bu nedenle zaman aldığını bildirdi.

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararına ilişkin bir soruya Şopanda, İngiltere'nin Birlikten ayrılmasıyla herhangi bir ülkenin katılımı arasında bir bağlantı kurulamayacağı yanıtını verdi. Şopanda, AB'nin genişleme politikasıyla ilgili, "Her bir katılımla, AB daha güçlü büyüyor ve zorluklarla mücadelede daha yetkin oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Şopanda, İngiltere'nin AB'den ayrılma konusunda erken referanduma giderek acele ettiği görüşünü savunarak, referandum sürecinde bu ülkede AB'nin faydaları konusunda yeterli kampanya yapılamadığını vurguladı.

- Büyükelçi'ye "Dostluk ve Liyakat Ödülü"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Büyükelçi Şopanda'nın ikili ilişkileri güçlendirmenin yanında sosyal ve duyarlı biri olarak kültürel ve entelektüel yaşama katkı sunan projeleri desteklediğinden bahsetti.

Eğitim alanında da destekleri ve özverisinden ötürü Şopanda'ya teşekkür eden İbiş, Şopanda'nın sadece bir büyükelçi değil aynı zamanda kendilerinin arkadaşı ve Ankara Üniversitesinin bir üyesi olduğunu ifade etti. İbiş bu kapsamda, katkılarından ötürü Büyükelçi Şopanda'ya "Dostluk ve Liyakat Ödülü"nü takdim etti.

Romanya'dan 2 trompetçi, Japonya'dan bir klarnetçi ve tubacı ile Türkiye'den bir tromboncunun kısa bir konseriyle başlayan ve gün boyu sürecek olan Romanya Kültür Günü kapsamında Romanya'nın geleneksel yumurta boyama geleneğinden örnekler ve belgesel gösterimi gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kültür günü kapsamında ayrıca Türkiye-Romanya tarihi ilişkilerine dair eski diplomatik belgeler sergileniyor.

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
Arap turizmciler Ordu ve Giresun’u keşfediyorArap turizmciler Ordu ve Giresun’u keşfediyor
Sınır birliklerine komando sevkiyatıSınır birliklerine komando sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Ankara Üniversitesi Gabriel Şopanda Romanya Romanya Kültür Günü Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Define faciasında gözü yaşlı bekleyiş! 'Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz'

'Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz'

Akraba kavgası kanlı bitti! 1'i ağır, 3 yaralı

Akraba kavgası kanlı bitti! 1'i ağır, 3 yaralı

Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

Diyarbakır'da 4 sığına, 1 mevzi tespit edildi! 'Bunu ilk kez gördük'

Diyarbakır'da 4 sığına, 1 mevzi tespit edildi! 'İlk kez gördük'

Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı

Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı!

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.