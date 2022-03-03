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Romanya nerede, hangi bölgede? Kaybolan savaş uçağını kurtarmaya giden helikopter düşmüştü! Romanya'nın haritadaki konumu ve yeri!

03.03.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romanya Savunma Bakanlığı tarafından Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağının düşmesinin sonrasında enkazını aramaya çıkmış olan ve aynı bölgede düşen IAR-330 Puma helikopterinin de enkazına ulaşıldığını açıklanmıştı. Peki Romanya nerede, hangi bölgede? İşte Romanya'nın haritadaki konumu ve yeri!

Romanya nerede, hangi bölgede? Kaybolan savaş uçağını kurtarmaya giden helikopter düşmüştü! Romanya'nın haritadaki konumu ve yeri!

Romanya'ya ait MIG-21 savaş uçağının düşmesinin sonrasında enkazını aramaya çıkmış olan ve aynı bölgede düşen IAR-330 Puma helikopterinin de enkazına ulaşıldığını açıklanmıştı. Gelişme sonrası ülkenin konumu merak edildi. Peki Avrupa'nın en geniş yüzölçümüne sahip olan ülke dünyanın ise 82. en büyük ülkesi olarak bilinen Romanya nerede?

ROMANYA NEREDE?

Romanya Orta Avrupa'nın güney doğusunda bulunan bir ülkedir. Avrupa Birliği üyesi olan Romanya'nın başkenti Bükreş'tir. Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde yer almakta olan Romanya, kuzeyde ve kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeydoğuda Moldova, kuzeybatıda Macaristan, güneybatıda Sırbistan, güneyde Bulgaristan ülkeleri ile komşudur. Aynı zamanda ülkenin doğuda Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır.

ROMANYA HANGİ KITADA?

Romanya'nın 20 milyona yakın bir nüfusu bulunmaktadır ve Avrupa kıtası üzerinde bulunan bir ülkedir. Kıta üzerinde en fazla petrole sahip ülkelerden biri olan Romanya, Orta ve Doğu Avrupa arasında geçiş noktada bulunması sebebiyle kültürel birikime de sahiptir.

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Romanya Avrupa kıtasında olması ve ekvatorun kuzeyinde yer alması sebebiyle kuzey yarım kürede bulunan bir ülkedir. Ülkede iklim konumu itibarıyla bölgelere göre farklılık gösterebilmektedir fakat hakim olan iklim karasal iklimdir. Yaz ayları kurak ve sıcak, kış ayları ise ülkede sert ve karlı geçmektedir. Ayrıca sonbahar mevsimi uzun sürerken, ilkbahar ise oldukça kısa kendini gösterir.

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Anahtar Kelimeler:
Romanya Rusya Ukrayna
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