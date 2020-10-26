Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Romanya Donanması’na ait F-222 borda numaralı savaş gemisi Ros Regina Maria Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi’nden bugün saat 08.15 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Romanya Donanması’na ait F-222 borda numaralı Ros Regina Maria isimli savaş gemisi, Nara Burnu’nu geçerek Çanakkale önlerinde oldu. Saat 09.15 sıralarında ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden ilerleyen savaş gemisi Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Romanya Donanması’na ait F-222 borda numaralı savaş gemisi Ros Regina Maria’ya boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik eti.