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Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 17:10 | Son Güncelleme

Romanya Donanması’na ait F-222 borda numaralı ‘Ros Regina Maria’ adlı savaş gemisi Ros Regina Maria, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.Ege Denizi’nden saat 15.25’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Romanya Donanması’na ait F-222 borda numaralı Ros Regina Maria isimli savaş gemisi, 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Romanya Donanması’na ait F-222 borda numaralı ‘Ros Regina Maria’ adlı savaş gemisi Ros Regina Maria, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi’nden saat 15.25’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Romanya Donanması’na ait F-222 borda numaralı Ros Regina Maria isimli savaş gemisi, 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden ilerleyen gemi Nara Burnu’nu geçtikten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Romanya savaş gemisi Ros Regina Maria’ya boğazı geçişi esnasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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