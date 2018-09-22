Romanya'da Babadağ 7. Sarı Saltuk Buluşması

BÜKREŞ (AA) - Romanya'nın Tulcea şehrinin Babadağ kasabasında, Babadağ 7. Sarı Saltuk Buluşması düzenlendi.

Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) tarafından, Romanya Türk İşadamları Derneği (TİAD), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Romanya Müftülüğünün destekleriyle geleneksel olarak düzenlenen Babadağ Sarı Saltuk Buluşması’nın yedincisi Tulcea şehrinin Babadağ kasabasında gerçekleştirildi.

Buluşma kapsamında değişik etnik kökenden topluluklar bir araya gelerek hem Sarı Saltuk Baba türbesinde hem de aynı yerdeki dağın zirvesinde bulunan Koyun Baba türbesinde yapılan etkinliklere katıldı.

Babadağ’daki tarihi Gazi Ali Paşa Cami avlusunda toplananlar, Sarı Saltuk Baba türbesine yürüdü. Türbe ziyareti, dua ve zikirlerin ardından Babadağ eteklerindeki alana geçenlere lokma ikram edildi ve ozanlardan deyişler dinlendi.

Balkanlar’da ve Trakya’da birlik ve beraberliğin öncü ismi, Ahmet Yesevi düşüncesinin önemli şahsiyetlerinden Sarı Saltuk Baba’nın mezarı Romanya’nın Tulcea şehrine bağlı Babadağ kasabasında bulunuyor.

