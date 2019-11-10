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Romanya'da cumhurbaşkanı seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 23:28 | Son Güncelleme

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimin ilk turunda Ulusal Liberal Parti (PNL) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Klaus İohannis yüzde 39 oy aldı - Adayların seçilebilmek için yeterli oy alamaması nedeniyle 24 Kasım'da seçimin ikinci turu yapılacak

BÜKREŞ - (AA) - Romanya'da sona eren cumhurbaşkanı seçiminde adaylar yeterli oy alamadığı için 24 Kasım'da seçimin ikinci turu yapılacak.

Romanya Seçim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçimlerde 14 aday yarıştı. 18 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçimlere katılım yüzde 47 oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, ilk turda, seçimin en güçlü iki ismi Ulusal Liberal Parti (PNL) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Klaus İohannis yüzde 39 oy, Sosyal Demokrat Partinin adayı Viorica Dancila ise yüzde 22,5 oy aldı.

Seçimde yarışan hiçbir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli olan yüzde 50+1'i oy oranını yakalamaması nedeniyle 24 Kasım'da halk ikinci defa sandık başına gidecek.

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Romanya seçim

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