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Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu Iohannis kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2019 11:44 | Son Güncelleme

Romanya’da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda sağın ortasındaki fikirleriyle dikkat çeken ve AB yanlısı politikalar izleyen mevcut Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis oyların yüzde 36.6’sına yakınını aldı.

Romanya’da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda sağın ortasındaki fikirleriyle dikkat çeken ve AB yanlısı politikalar izleyen mevcut Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis oyların yüzde 36.6’sına yakınını aldı. Sosyal demokratlar ise ciddi darbe aldı.
Romanya, dün cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gitti. Seçimin ilk turunda mevcut Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, toplam 18 bin 667 sandıkta oy kullanan 8.6 milyon Romanya vatandaşının oylarıyla ilk sıraya yerleşti. Sosyal Demokrat Parti’nin adayı eski başbakan Viorica Dancila ise yüzde 23.8’de kaldı. Yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılan Iohannis, “İlk sonuçları ülkemizde ve yurtdışında yaşayan milyonlarca Romanya vatandaşının, normal bir Romanya için oy verdiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Dancila’ya da kendisine de oy veren Romanyalılar için “Kamu parasının okullar için daha doğru kullanılması, daha iyi hastaneler ve daha iyi karayolları ile daha iyi bir emekli maaşı istediklerini gösterdi” ifadelerini kullandı.

Seçim ikinci tura kaldı
Cumhurbaşkanlığı seçimi, adayların yüzde 50’nin altında kalması sonucu ikinci tura kaldı. Iohannis ve Dancila 24 Kasım’da ikinci tur oylaması için bir kez daha karşı karşıya gelecek. Iohannis’e kendisi gibi sağcı olan Romanya Birliği’nin Kurtarıcısı Partisi Başkan Adayı Dan Barna’nın aldığı yüzde 13.9 oy yetecek.

Son üç yılda dört kez cumhurbaşkanı değişti
2007’den bu yana Avrupa Birliği üyesi olan Romanya’da halkın yüzde 25’i Dünya Bankası verilerine göre günde 5.50 doların altında bir gelirle yaşıyor. Cumhurbaşkanının son üç yılda dört kez değiştiği Romanya’da yolsuzlukla mücadele için geniş çaplı protestolar düzenlendi. Protestolar sırasında Iohannis, dikkat çekici bir şekilde Avrupa yanlısı bir lider imajı çizerek sakinleştirici bir rol oynadı.

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