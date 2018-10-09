Romanya'da eşcinsel evlilikleri zorlaştıran referandum başladı

Teklife karşı çıkan gruplar bu değişikliğin kötü bir niyet taşıdığını ve LGBTİ (lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel ve interseks) bireylerin toplum içinde ikinci sınıf vatandaşlığa daha çok itileceğini savunuyor. Ayrıca tek ebeveynli ailelerin ve evlilik dışı yaşayan çiftlerin çocuk yetiştirirken karşılaşabileceği sorunlara da dikkat çekiliyor.

Geçerli olması için kayıtlı seçmenin en az yüzde 30'unun sandığa gitmesi gereken referandumda öngörülen anayasa değişikliğinin onaylanması durumunda eşcinsel evlilikleri yasallaştırma girişimleri engellenmiş olacak.

Romanya Anayasası'na göre "aile" tanımını, "eşlerin birlikteliği" ifadesinden "erkek ile kadının birlikteliği" ifadesine dönüştürmeyi hedefleyen değişiklik, ülkedeki muhafazakâr grupların girişimi ve Romanya Ortodoks Kilisesi'nin desteği üzerine referanduma taşındı.

Amaç evliliğin, "eşlerin birlikteliği" olarak tanımlanmasını değiştirmek.Eşcinsel evliliklerin yasal olmadığı Romanya'da, bu tür evliliklerin gelecekte yasallaşma ihtimaline karşı başlatılan kampanya uyarınca düzenlenen iki günlük anayasa referandumu Cumartesi günü başladı.

Eşcinsel hakları savunucuları anayasa değişikliğinin sadece karşı cinslerin evlenebilmesini meşrulaştırdığını ve eşcinsel evliliklerin ise tanınmasının ve korunmasının değersiz olduğu bir durum yarattığını belirtiyor.

Ancak iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Liviu Dragnea, Romanya'nın nasıl yönetileceğine ülkenin kendisinin karar vermesi gerektiğini belirtti ve "bir erkek, bir kadın ve çocukların olduğu geleneksel ailelere" övgüde bulundu. Ancak Dragnea, eşcinsel birliktelikler için bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.

Anketler değişikliğe işaret ediyor

Ülkede Cuma günü sonuçları açıklanan bir ankete göre referanduma katılım oranının yüzde 34 civarında olması beklenirken, sandığa giden seçmenin yaklaşık yüzde 90'ı anayasa değişikliğinden yana.

Söz konusu anayasa değişikliği teklifi, Aile için Koalisyon isimli bir sivil toplum girişiminin topladığı üç milyon imza ile parlamentoya taşınmıştı. Rumen parlamentosunun alt kanadı geçen yıl değişikliği halk oylamasına taşıma teklifini onaylarken, bu yıl Eylül ayında üst kamara Senato'nun da onaylaması sonrası referandum sürecine geçilmişti.

DW,rtr,AP/ÇÖ,DÇÜ

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