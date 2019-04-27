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Romanya'da halkanan çıvgın kuşu Ankara'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 14:00 | Son Güncelleme

Romanya'da halkanan çıvgın kuşu Ankara'da yakalandı

Romanya'da 7 ay önce halkalanan çıvgın kuşu, Ankara'da yakalanarak kayıt altına alındı.

Ankara Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ulusal Halkalama Programı kapsamında yurt dışında halkalanmış bir kuşun ilk kaydının gerçekleştirildiği bildirildi.

Çıvgının istasyondaki ağlara takıldığı, Romanya Ornitoloji Merkezi ile irtibata geçildiği belirtilen açıklamada, kuşun 30 Eylül 2018'de Köstence'deki istasyonda halkalandığının öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, 13 gram ağırlığındaki çıvgının Köstence ile Ankara arasındaki kuş uçuşu 579 kilometrelik mesafeyi katettiği, Eymir Gölü'nün, göç yolculuğunda önemli bir ara durak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uzman halkacıların, çıvgının göç rotasını yüzde 100 bilmesinin zor olduğu, İskandinavya'da ürediği ve kış aylarını Eymir Gölü çevresinde geçirdiği bilgisine yer verildi.

İlkbahar döneminin en önemli kayıtlarından bir diğerinin, yerli türler arasındaki karatavuk olduğuna işaret edilen açıklamada, en son 2011'de halkalanan karatavuğun yeniden görüldüğü ve 9 yaşında olduğu bildirildi.

İlkbahar dönemi çalışmalarına başlanan istasyonda son 20 günde 32 farklı türdeki 350'den fazla kuşun halkalandığı, istasyonun alınan örneklerle moleküler araştırmalar için merkez haline geldiği vurgulandı.

Açıklamada, 7 Nisan'dan bu yana ilk kez halkalanan kuşların ibibik, sığırcık, çit kuşu, florya, kırlangıç, su tavuğu ve kara sinekkapan olduğu belirtildi.

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Ankara Eymir Kuş Halkalama İstasyonu Çıvgın

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