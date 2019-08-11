HABER

Romanya’da hükümet karşıtı protesto

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 14:48 | Son Güncelleme

Romanya’nın başkenti Bükreş’te on binlerce kişi iktidardaki Sosyal Demokrat Partisi (PSD) hükümetine karşı protesto yürüyüşü düzenledi.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te on binlerce kişi iktidardaki Sosyal Demokrat Partisi (PSD) hükümetine karşı protesto yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş tam bir yıl önce polisin orantısız güç kullandığı protesto eyleminin yıl dönümünde yapıldı.
Protesto gösterisi, yurt dışında çalışan Rumenler tarafından düzenlendi. Maddi yardımlarla desteklendi. Yolsuzluk, zayıf kamu yönetimi ve iktidarda bulunan koalisyonunun yargıyı zayıflatma girişimleri protesto edildi. Protestocular ülkelerinin Avrupa Birliği’nin en yozlaşmış ülkesi olduğunu iddia etti. Romanya’nın güneyinde 15 yaşındaki bir kız çocuğunu üç kez 112 acil durum numarasını aramasına rağmen polisin 19 saat sonra olay yerine gidip, kızın cesedini bulması da protestocuların sayısının artmasına neden oldu.
Hem yurt dışından hem de ülke içinden tahmini 25 binden fazla kişi Başkent Bükreş’te Romanya ve Avrupa Birliği bayraklarını sallayarak, hükümetin ve Bakanlar Kurulu’nun istifasını talep etti. Ayrıca Braşov, Cluj, Köstence, Iasi ve diğer büyük şehirlerde de "Geçen yaz ne yaptığınızı unutmadık", "Sizi izliyoruz" ve "Romanya’yı Sıfırlama" gibi sloganlar atan göstericiler protesto eylemleri düzenledi.
Geçen yıl yapılan gösteride polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz kullanarak, 400’den fazla kişi tıbbi yardım istemek zorunda kalmıştı. Savcılar, protesto eylemlerinde yaşananlarla ilgili polis içinde soruşturma başlatmış, ancak dava bir yıl geçmeden çözülmeden kapatılmıştı.
Dünya Bankası verilerine göre ortalama 3 ila 5 milyon Romen vatandaşı yurt dışında çalışıyor. AB’ye katıldığı 2007’den bu yana Romanya’dan 3,4 milyon insan daha iyi yaşam şartları için ayrıldı. Bu rakam savaşın yıktığı Suriye’den ayrılan mültecilerden sonra dünya sıralamasında ikinci basamakta. Dünya Bankası, Rumen nüfusunun en az dörtte birinin en basit ihtiyaçlarını bile karşılama konusunda diğer AB üyesi ülkelerden daha geride olduğunu açıkladı.

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Bayramlaşmaya giderken kaza yaptılar: 4 yaralıBayramlaşmaya giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
Üvey torununa cinsel istismarla suçlanan dedenin tahliyesine itirazÜvey torununa cinsel istismarla suçlanan dedenin tahliyesine itiraz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara...

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı: 4 kişi yaralı

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı! Yaralılar var

Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.