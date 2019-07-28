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Romanya'da kaybolan çocuk için protesto

28.07.2019 14:47 | Son Güncelleme

Romanya’da binlerce kişi kaçırılan 15 yaşındaki çocuğun ölümünde polisin ihmali olduğu gerekçesiyle sokağa çıktı.

Romanya'da kaçırılan 15 yaşındaki bir çocuğun bulunamamasında polis ihmali olduğunun ortaya çıkması sonrası ülkede protesto gösterileri düzenlendi.

Başkent Bükreş'te Cumartesi günü sokağa çıkan binlerce kişi soruşturmayı yürüten ekipleri yetersiz kalmakla suçlarken, hükümetin de istifasını talep etti. Öldüğü tahmin edilen 15 yaşındaki Alexandra'nın anısına İçişleri Bakanlığı önüne çiçekler bırakıldı.

Polisin müdahalesi gecikti

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın güneyinde otostop çekerek Dobrosleveni'deki evine ulaşmaya çalışan 15 yaşındaki Alexandra, Çarşamba günü kayboldu. Alexandra Perşembe günü üç defa polisi arayarak, bir adam tarafından kaçırıldığını söyledi. Ancak polislerin telefon aramasının yapıldığı yeri tespit etmeleri 12 saat sürdü. Acil durumda arama iznine gerek olmamasına rağmen, arama izni bekleyen polisler olay yerine ancak 19 saat sonra operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda kan ve doku parçaları ile Alexandra'nın takıları bulundu. Delillerin bulunduğu evin 65 yaşındaki sakini gözaltına alındı. Avukatları tarafından yapılan açıklamaya göre savcılıkta sorguya çekilen zanlı, Alexandra’yı hiç görmediğini söyledi. Ancak Alexandra’nın nasıl olup da onun telefonundan arama yapmış olduğunu açıklayamadı.

Polis üç ay önce ortadan kaybolan bir gencin daha aynı kişi tarafından öldürülmüş olabileceğinden şüpheleniyor.

AFP,dpa/MY, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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