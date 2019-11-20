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Romanya'da Mevlid-i Nebi etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 23:08 | Son Güncelleme

Köstence kentinde düzenlenen etkinlikte, ABD'li diplomat bilgi verilmeden kürsüye çıkmak isteyince Türk Başkonsolos Sulhi Turan'ın uyarısıyla karşılaştı

BÜKREŞ (AA) - Türkiye'nin Köstence Başkonsolosluğunun desteğiyle düzenlenen Mevlid-i Nebi etkinliğinde Amerikalı diplomatın programda yer almadığı halde sahneye davet edilmesi soruna neden oldu.

Türkiye'nin Köstence Başkonsolosluğu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Romanya Müslümanları Müftülüğü, önceki gün Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Köstence Jean Constantin tiyatro salonunda bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik öncesinde ABD'nin Bükreş Büyükelçiliği diplomatlarından Abigail Rupp'un konuşma yapmak için Türk tarafına önceden bilgi verilmeden sahneye davet edilmesi üzerine, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Sulhi Turan duruma müdahale etti.

Turan, programda böyle bir konuşmanın yer almadığını belirterek, Amerikalı diplomatı kibarca uyardı. Rupp da teşekkür ederek, konuşma yapmadan sahneden indi.

Başkonsolos Turan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine bildirilen programda Amerikalı diplomatın konuşma yapmasının öngörülmediğini söyleyerek, "Bizim böyle bir programdan haberimiz yoktu. Amerikalı diplomatın sahneye davet edildiğini görünce, ben de sahneye yaklaşarak nazik bir dille konuşma yapmamasını kendisine telkin ettim." dedi.

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ABD diplomat mevlid Romanya Türk konsolos

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