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Romanya’da savcılar grev yapıyor

26.02.2019 14:42 | Son Güncelleme

Romanya’da savcılar yargı reformunu protesto için grev başlattı.

Romanya’da savcılar grev yapıyor

Hükümet yargının bağımsızlığını tehlikeye atmakla suçlanıyor. Grevin 10 gün sürmesi planlanıyor.Romanya’da aralarında terörizm soruşturmalarını yürütenlerin de bulunduğu savcılar, hükümeti protesto için işi bıraktı. Savcılar, Başbakan Viorica Dancila’yı yaptığı yeni yasal düzenleme ile yargının bağımsızlığını tehlikeye atmakla suçluyor. Romanya’nın Organize Suçlar ve Terörle Mücadele Savcılığı (DIICOT), Salı gününden itibaren 10 gün grev yapacaklarını duyurdu. Buna göre, 8 Mart’a kadar büroların öğleden önce halka kapalı olacağı belirtildi.

Bunun yanı sıra ülke genelinde aralarında başkent Bükreş’in de bulunduğu sekiz kentte savcılıkların protesto için Pazartesi günü kapılarını halka kapattığı bildirildi. Söz konusu bürolarda sadece tutuklama gibi acil vakalara bakıldığı ifade edildi.

Hükümetin geçen Salı günü hayata geçirdiği yeni yasal düzenleme, savcıların atanmasında kapsamlı değişikliklerin yanı sıra yeni kurulan bir yargı kurumunun yetkilerinin artırılmasını öngörüyor. Bunun yanı sıra, yeni düzenleme ile hükümetin yargı politikasını eleştiren Başsavcı Augustin Lazar’ın yetkileri azaltıldı.

Romanya’daki yargı reformu, Avrupa Birliği’nin de eleştirilerine yol açmıştı. Brüksel’den yapılan açıklamada, “hukukun üstünlüğü açısından ülkedeki gelişmelerin kaygı ile izlendiği” belirtilmişti.

Romanya’nın farklı kentlerinde Pazar günü yeni yargı reformunu protesto için düzenlenen gösterilere katılanların sayısı 10 bini aşmıştı.

AFP,dpa/JD,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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