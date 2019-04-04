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Romanyalı Constantin, Müslüman olup Ömer ismini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 18:59 | Son Güncelleme

SİVAS'ta oturan Romanya vatandaşı Constantin Dumitrana (39) Müslüman olmayı tercih ederek Ömer ismini aldı.

Romanyalı Constantin, Müslüman olup Ömer ismini aldı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta oturan Romanya vatandaşı Constantin Dumitrana (39) Müslüman olmayı tercih ederek Ömer ismini aldı.
Uzun yıllar Sivas’ta oturan Romanya uyruklu Constantin Dumitrana, İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Müftülük makamında İl Müftü Vekili Halil Taşpınar tarafından yapılan ihtida töreni Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dumitrana’ya, Müftü Vekili Taşpınar tarafından İslam’ın esasları anlatıldı. Daha sonra Kelime-i Şehadet getiren Constantin Dumitrana, Müslüman olarak Ömer ismini aldı. Müftü Yardımcıları ve Ömer Dumitrana'nın akrabalarının katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Dumitrana "Allah'ın huzurunda ve şahitlerin şahadetinde isteyerek, severek ve bir baskı altında kalmadan İslamiyet'i seçtim. Çok mutluyum" dedi.

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Romanyalı Constantin, Müslüman olup Ömer ismini aldıRomanyalı Constantin, Müslüman olup Ömer ismini aldıRomanyalı Constantin, Müslüman olup Ömer ismini aldı

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