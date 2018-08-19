HABER

Romanyalı şarkıcı Alexandra Stan, Çanakkale'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 00:25 | Son Güncelleme

Romanyalı şarkıcı Alexandra Stan, Çanakkale'de konser verdi

ÇANAKKALE (AA) - Romanyalı şarkıcı Alexandra Stan, Umurbey Belediyesince düzenlenen "27. Geleneksel Şeftali Festivali"nde konser verdi.

Konser için Çanakkale'ye gelen Stan, otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ikinci kez geldiğini ve bu gelişinde de ülkeye hayran kaldığını söyledi.

Çanakkale'yi de çok beğendiğini belirten Stan, "Boğazda gemiyle bir tur atma imkanım oldu. Çanakkale'nin tarihi ve kültürel yapısı beni çok etkiledi. Zaten Romanya ve Türkiye'nin birçok benzer yanı var. Bu nedenle yabancılık çekmiyorum. Türk insanı çok sıcak kanlı. Beni burada çok yakın karşıladılar. Yöresel meyveler çok hoşuma gitti. Buranın meşhur üzümünün tadına baktım ve çok beğendim. Çanakkale'ye tekrar gelmeyi çok isterim." diye konuştu.

Ünlü şarkıcı, Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.

Konserden önce festival etkinlikleri için hazırlanan belde stadını dolduran binlerce izleyici, sanatçının seslendirdiği şarkılara alkışlarıyla eşlik etti.

Dinleyicilerine Türkçe "İyi akşamlar" ve "Sizi çok seviyorum" diye seslenen Alexandra Stan, yaklaşık bir saat sahnede kaldı.

Şarkıcı, dans gösterisiyle de izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

PARTNERNormal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...Normal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...
Vali Özdemir Çakacak sürücüleri uyardı, çocuklara kırmızı düdük dağıttıVali Özdemir Çakacak sürücüleri uyardı, çocuklara kırmızı düdük dağıttı
Kocaeli'de trafik adım adım ilerledi (3)Kocaeli'de trafik adım adım ilerledi (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alexandra Stan Çanakkale konser

En Çok Okunan Haberler

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti

Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

ABD ile yaşanan krizde Türkiye'ye çok önemli destek!

ABD ile yaşanan krizde Türkiye'ye çok önemli destek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda yangın paniği! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi!

Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda yangın paniği! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları

CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim

CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim

Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.