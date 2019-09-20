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Romanya'nın Nevşehir-Kayseri Fahri Konsolosluğu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 21:38 | Son Güncelleme

Romanya'nın Nevşehir-Kayseri Fahri Konsolosluğu açıldı

NEVŞEHİR (AA) - Romanya Büyükelçiliği'nin Nevşehir ve Kayseri Fahri Konsolosluk Ofisi, Nevşehir'in Göreme beldesinde açıldı.

Ofiste düzenlenen programda, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda ve Romanya Fahri Konsolosu Mehmet Dinler, karşılıklı protokol imzaladı.

Bina girişindeki fahri konsolosluk tabelasının asılmasının ardından Şopanda ve Dinler ailesi ile büyükelçilik çalışanları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik, Ürgüp ilçesinde Dinler ailesine ait oteldeki resepsiyonla devam etti.

Buradaki resepsiyonda konuşan Büyükelçi Şopanda, Dinler'e görevinde başarı dileyerek, Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi amacıyla sağlam bir köprü kurulacağına inandığını belirtti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise turizm sektöründe başarılı çalışmalar yürüten Dinler'in yeni görevi aracılığıyla takdir toplayacak işlere imza atacağına inandığını kaydetti.

Aktaş, "Nevşehir ve Kayseri Fahri Konsolosu olarak göreve başlayan Dinler'e başarı diliyorum. Bu görevlendirmenin özellikle Kapadokya'daki turizmin gelişmesine önemli katkı sunacağını düşünüyorum. Bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmaları bundan sonraki süreçte de başarıyla sürdüreceğine inanıyorum." dedi.

Mehmet Dinler de yeni görevinde doğu ve batıyı anlayarak, yerelden kopmadan evrensel düşünerek elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Programa, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ile ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, turizmciler katıldı.

Romanya Büyükelçiliği tarafından daha önce de Edirne, Eskişehir, İskenderun ve Trabzon'da fahri konsolosluk ofislerinin açılışlarının gerçekleştirildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Dinler Nevşehir Romanya Ankara Büyükelçisi Gabriela Şopanda

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