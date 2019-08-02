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Romanya'nın sembolik gemilerinden "Mircea" Sarayburnu'nda ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 12:48 | Son Güncelleme

Romanya Deniz Kuvvetlerinin sembollerinden 80 yıldır denizlerde faaliyet gösteren tarihi eğitim gemisi "Mircea", üç günlük mola için geldiği İstanbul'da Sarayburnu Limanı'nda demirledi - Vatandaşlar, 3 gün boyunca gemiyi ziyaret edebilecek

İSTANBLU (AA) - Romanya Deniz Kuvvetlerinin sembollerinden 80 yıldır denizlerde faaliyet gösteren tarihi eğitim gemisi "Mircea" üç günlük mola için geldiği Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı.

Romanya'nın askeri görevinin yanı sıra diplomatik bir misyona da sahip eğitim gemisi "Bricul Mircea" sabah saatlerinde rotasının son durağı olan Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Mircea gemisi 2-4 Ağustos tarihleri arasında saat 10.00 - 13.00 ve 15.00-18.00 arasında limanda ziyarete açık olacak.

Gemi 5 Ağustos'ta Köstence Limanı'na dönecek.

- Mircea eğitim gemisi

İnşaa edildiği yıldan bu yana pek çok askeri ve diplomatik görevde kullanılan gemi, subay ve astsubaylara mühendislik ve denizcilik dahil olmak üzeri birçok alanda eğitim veriyor.

Mürettebatında Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Çin, Polonya, Portekiz ve Ukrayna gibi ülkelerden 13 kişinin yanı sıra 170'den fazla askeri öğrenci, subay ve astsubay bulunuyor.

Romanya Ordusu'nun hizmetine girmesinin 80. yıl dönümünü kutlamak için çıktığı yolda son durağının İstanbul olması Türkiye-Romanya ilişkileri açısından sembolik bir önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bricul Mircea Romanya Sarayburnu Limanı

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