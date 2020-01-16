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  4. Romatizma ağrılarının şifasını Ordu’da buldu

Romatizma ağrılarının şifasını Ordu’da buldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

İltihaplı romatizma hastası İsmail Aksoy ağrılarını dindirmek için Mersin’den kalkıp geldiği Ordu’da sağlığına kavuştu.El parmaklarında ve ayak bileğinde şiddetli ağrı, şişlik ve tutukluk şikâyeti olan 66 yaşındaki İsmail Aksoy memleketi Mersin’de 2 yıl boyunca iltihaplı romatizma (romatoid artrit) tedavisi gördü.

Romatizma ağrılarının şifasını Ordu’da buldu

İltihaplı romatizma hastası İsmail Aksoy ağrılarını dindirmek için Mersin’den kalkıp geldiği Ordu’da sağlığına kavuştu.
El parmaklarında ve ayak bileğinde şiddetli ağrı, şişlik ve tutukluk şikâyeti olan 66 yaşındaki İsmail Aksoy memleketi Mersin’de 2 yıl boyunca iltihaplı romatizma (romatoid artrit) tedavisi gördü. Ağrılarından bir türlü kurtulamayan Aksoy, tavsiye üzerine Medical Park Ordu Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Ali Uğur Ünal’a başvurdu. Tedavi için Ordu’ya gelen İsmail Aksoy’a biyolojik tedavi uygulandı. İlaç tedavisine ek olarak uygulanan biyolojik tedavi (serum tedavisi) iyi sonuç verdi ve hastanın ağrıları dindi.

Ağrısız hayat
2 yıldır romatoid artrit hastalığı yüzünden zor günler geçirdiğini söyleyen İsmail Aksoy tedavi sonrası kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek, “2 yıldan beri el ve ayak bileklerimde ciddi ağrılarım vardı. Artık günlük yaşam kalitem inanılmaz düşmüş durumdaydı. Ağrılarımın dinmemesi üzerine Mersin’de hastaneye başvurdum. Romatoid artrit hastası olduğumu söylediler ve tedaviye başladılar. 2 yıl boyunca aldığımı tedaviden hiç fayda görmedim. Ağrılarımın devam etmesi üzerine başka hastanelerde romatoloji uzmanı arayışına girdim ve tavsiye üzerine Ordu’ya geldim. Doktorum Ali Uğur Ünal’a ne kadar teşekkür etsem az kalır. Gördüğüm tedavi sonucu ağrısız bir hayat sürüyorum, yaşam kalitem son derce arttı. 3 ayda bir kontrolüm var. 3 ay sonra tekrar geleceğim” diye konuştu.

“Kandaki iltihap oranı yüksekti”
Romatoloji Uzmanı Dr. Ali Uğur Ünal tedavi ile ilgili olarak şunları söyledi: “Romatoid artirt yavaş gelişen ve özellikle el ve küçük eklemleri olmak üzere genel olarak bütün eklemlerde ortaya çıkan ağrılı bir iltihaplı romatizmadır. İsmail Bey bize ayak bileğinde ciddi şekilde ağrı, şişlik ve tutukluk şikâyetiyle başvurdu. Daha önce tedavi edilmesine rağmen şikâyetleri geçmemiş. Biz yaptığımız tahlil ve tetkiklerinde kanda iltihabın yüksek olduğunu gördük ve hemen biyolojik tedaviye başladık. İlaç tedavisine ek olarak uygulanan biyolojik tedavi (serum tedavisi) sonrası hastanın kanındaki iltihap normale döndü. Eklemlerinde ağrı, şişlik ve tutukluk geriledi. 3 ayda bir kontrolüne gelmesi planlandı. Mevcut tedavisine devam edeceğiz.”

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