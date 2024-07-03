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Romatizma belirtileri nelerdir? Romatizma ağrısı nerelere vurur?

Cem Ölmez Cem Ölmez
26.06.2024 12:23
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Romatizma, eklemleri, kasları ve bağ dokularını etkileyen, ağrı ve iltihaplanmaya yol açan kronik bir hastalık grubunu tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Romatizmal hastalıklar, farklı türleri ve belirtileri ile geniş bir yelpazede yer alır ve her yaş grubundan insanı etkileyebilir. En yaygın romatizmal hastalıklar arasında osteoartrit, romatoid artrit, ankilozan spondilit ve lupus yer alır.

Romatizma belirtileri nelerdir? Romatizma ağrısı nerelere vurur?

Romatizmal hastalıkların kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık, bağışıklık sistemi bozuklukları ve çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Özellikle romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklarda, bağışıklık sistemi yanlışlıkla kendi vücut dokularına saldırır, bu da iltihaplanmaya ve eklem hasarına neden olur.

Romatizma belirtileri nelerdir?

Romatizmal hastalıkların belirtileri genellikle eklem ağrısı, sertlik, şişlik ve hareket kısıtlılığı içerir. Bu belirtiler genellikle sabahları daha belirgindir ve hareket ettikçe azalabilir. Romatizma, zamanla eklemlerde deformasyona ve kalıcı hasara yol açabilir, bu da yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Romatizmal hastalıklar, sadece eklemleri değil, aynı zamanda cilt, gözler, akciğerler, kalp ve böbrekler gibi diğer organları da etkileyebilir.

Bacaklarda iltihaplı romatizma belirtileri

Bacaklarda romatizma belirtileri arasında en yaygını ağrıdır. Bacakta iltihaplı romatizma belirtileri arasında olan ağrı genellikle eklemlerde, kaslarda ya da her ikisinde olabilir. Bir diğer bacakta romatizma belirtileri ise şişlik, kızarıklık, sertlik, hareket kısıtlılığı, yorgunluk ve bazen ateştir. Bazı durumlarda ciltte döküntü, kilo kaybı ve iştahsızlık belirtileri de yaşanabilir.

Elde romatizma belirtileri

Ellerde romatizma, eklemleri, kasları ve bağ dokularını etkileyen çeşitli romatizma türlerinden kaynaklanabilir. En yaygın elde romatizma belirtileri ağrı, şişlik, kızarıklık, sertlik, döküntü, karıncalanma, uyuşma, yorgunluktur.

Dizde romatizma belirtileri

Dizde romatizma, eklemleri, kasları ve bağ dokularını etkileyen çeşitli romatizma türlerinden kaynaklanabilir. En yaygın diz romatizması belirtileri ağrı, eklemde ya da diz kapağında şişlik ve kızarıklıktır.

Kas romatizma belirtileri

Kas romatizması, diğer adıyla fibromiyalji, yaygın kas ağrısı ve hassasiyeti ile karakterize edilen kronik bir hastalıktır. Kas romatizması her yaştan insanı etkileyebilir, ancak en sık 30-60 yaş arası kadınlarda görülür. Kas romatizma belirtileri genellikle yaygın kas ağrısı ve hassasiyet, yorgunluk, uyku problemleri, sertlik, bilişsel problemler, depresyon ve anksiyete, karıncalanma, uyuşma, huzursuz bacak sendromu, sindirim problemleri ve baş ağrısıdır.

Romatizma kan tahlilinde belli olur mu?

Kan tahlilleri romatizma tanısında önemli bir araç olsa da tek başına yeterli değildir. Doktorlar tanıyı koymak için hastanın tıbbi geçmişini, fiziksel muayenesini ve görüntüleme testlerini de göz önünde bulundurur.

Express


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