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Romatizma ilacı ağır korona hastalarının ölüm riskini azaltıyor

12.02.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Romatizma ilacı ağır korona hastalarının ölüm riskini azaltıyor

Oxford Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, iltihaplı eklem romatizması ilacı olan tocilizumab’ın ağır Covid-19 hastalarının ölüm riskini azalttığı açıklandı.

2020 yılının Mart ayından Covid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmaları test eden Recovery denemesi adı verilen çalışmanın yeni bulguları ortaya çıktı.

iltihaplı eklem romatizması tedavisinde kullanılan tocilizumab ilacının Covid-19 tedavisinde etkili olduğu açıklandı.

Oxford Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre ilacın, ağır Covid-19 hastalarının ölüm riskini azalttığı açıklanırken iyileşme süresini kısalttığı ve oksijen desteği ihtiyacını da azalttığı tespit edildi.

ÇALIŞMADA 4 BİNDEN FAZLA KİŞİ YER ALDI

Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, Covid-19 hastası 4 binden fazla kişi üzerinde yapılan çalışmada hastaların yarısına steroid ilacı, diğer yarısına iltihaplı eklem romatizması ilacı olan tocilizumab verildi.

Tocilizumab alan kişilerde 28 gün içerisinde ölüm oranı yüzde 29 olurken diğer gruptakilerin ölüm oranı ise yüzde 33 olarak tespit edildi. İlacın ayrıca hastaların solunum cihazına bağlanma veya ölme ihtimalini yüzde 38'den yüzde 33'e düşürdüğü görülürken solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranını ise yarı yarıya düşürdüğü kaydedildi.

‘HER 25 KİŞİDEN BİRİ KURTULABİLİR’

Oxford Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü ve RECOVERY denemesinin baş araştırmacısı Peter Horby, “Artık iltihaplı eklem romatizması ilacı olan tocilizumab’ın Covid-19 tedavisinde etkili olduğunu biliyoruz” dedi.

Horby, “Halihazırda rutin olarak verilen ucuz bir steroid ilacı olan deksametazon'un yanı sıra tocilizumab ile tedavi edilen her 25 hastadan birinin daha hayatı kurtarılabilir” dedi.

İNGİLTERE NHS DİREKTÖRÜ: YENİ BİR EŞİK

Araştırmanın ilk sonuçlarının kısa zaman sonra hakemli bir tıp dergisinde yayımlanacağı ifade edilirken, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tıp direktörü Prof. Stephen Powis, bu bulguların Covid-19’a karşı mücadelede yeni bir eşik olduğunu söylerken ilacın ölüm riskini azaltmak ve ve iyileşme süresini kısaltmasının yanı sıra, hastaların yoğun bakıma alınma ihtiyacını da önleyebileceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Chesterfield Kraliyet Hastanesi'ne ağır Covid-19 hastası olarak yatan 62 yaşındaki Wendy Coleman'a uygulanan tedavi sonrası iyileşen ve açıklamalarda bulunan Coleman, "Nefes almakta oldukça zorlanıyordum ve yoğun bakım ünitesine alınmak üzereydim. Bana bahsedilen tocilizumab ilacı verildikten sonra, durumum çok daha iyi hale geldi" ifadelerini kullanmıştı.

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