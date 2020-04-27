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Romatizma İlaçları Corona Tedavisinde Umut Olabilir mi?

27.04.2020 14:41 | Son Güncelleme

Corona salgınıyla mücadelede etkili olabilecek ilaç ve tedavi denemeleri dünya çapında sürerken, klinik denemeleri Amerika’da 16 Mart’ta başlayan Kevzara adlı eklem romatizması ilacıyla ilgili ilk sonuçların elde edilmesine sadece haftalar kaldığı açıklandı

Romatizma İlaçları Corona Tedavisinde Umut Olabilir mi?

Corona salgınıyla mücadelede etkili olabilecek ilaç ve tedavi denemeleri dünya çapında sürerken, klinik denemeleri Amerika’da 16 Mart’ta başlayan Kevzara adlı eklem romatizması ilacıyla ilgili ilk sonuçların elde edilmesine sadece haftalar kaldığı açıklandı. Kevzara, Corona virüsüne karşı etkili olup olmadığı araştırılan çok sayıda romatizma ilacından biri.

En fazla bir ayda sonuç alacağız

Etken maddesi sarilumab olan ve interlökin-6 inhibitörleri arasında yer alan Kevzara’nın klinik denemelerini ABD’li biyoteknoloji firması Regeneron Pharmaceuticals ve Fransız ilaç firması Sanofi SA yürütüyor. Regeneron firmasının üst düzey yöneticisi George Yancopoulos “İlacın Corona virüsü hastaları üzerinde bir fark yaratıp yaratmadığını sadece birkaç hafta veya en fazla bir ay içinde görebiliriz” dedi.

Kevzara’nın, bağışıklık sisteminin virüse aşırı tepki vererek organlara saldırması anlamına gelen “sitokin fırtınasını” engellemesi umuluyor.

İki ilacın deneyi tek bir çalışmada toplanabilir

İlaç, dünya genelinde 100 binden fazla kişinin ölümüne yol açan Corona virüsü enfeksiyonunu çok ağır geçirenler üzerinde test ediliyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Regeneron ve Sanofi firmalarını, ilacın orta ve ileri aşama klinik deneylerini tek bir çalışmada toplayarak süreci hızlandırmaya teşvik ediyor.

Amerika’daki klinik denemeleri 16 Mart’ta başlayan Kevzara’nın Corona virüsüne karşı etkili olduğunu gösteren güçlü sinyaller aldıklarını söyleyen Yancopoulos, ilacın başarısının kanıtlanması halinde milyonlarca dozun kullanıma hazır olduğunu ve tedarikte yaşanmayacağını söylüyor.

Başka romatizma ilaçları da devrede

Kevzara, Corona virüsü tedavisinde umut veren tek romatizma ilacı değil.

Geçtiğimiz günlerde ABD’li ilaç devi Pfizer, JAK inhibitörleri olarak sınıflandırılan ilaçlardan biri olan ve eklem romatizması tedavisinde kullanılan Xeljanz adlı ilacın, Corona virüsüne karşı etkili olup olamayacağını belirleyen bir araştırmaya finansman sağlamayı planladığını açıkladı.

Pfizer, bağışıklık sistemindeki bozuklukları tedavi eden diğer ilaçların Corona virüsü hastalarına yardımcı olup olamacayağını da inceliyor.

Corona virüsüne karşı yürütülen ilaç yarışında adı geçen başka bir romatizma ilacı da Actemra.

Geçen ay, Roche İlaç Grubu bünyesindeki Genentech firması, etkin maddesi tosilizumab olan Actemra adlı ilacın ağır Corona hastalarında denenmesinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA tarafından onayladığını açıkladı. Genentech, ilacın randomize, çift kör ve plasebo kontrollu Faz III klinik denemesinin, Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü (BARDA) ile birlikte yürütüleceğini kaydetti.

Antiviral ilaç çalışmaları da sürüyor

Gilead firmasının, Ebola’ya karşı geliştirdiği Remdesivir adlı antiviral ilacın Corona virüsü tedavisinde etkili olup olmayacağını araştıran klinik deneyleri devam ediyor. Geniş kapsamlı en az beş farklı çalışmada test edilen ve ayrıca 1700 ağır vaka üzerinde denenen ilaçla ilgili gelen ilk sonuçlar umut verse de, firma yetkilileri bu sonuçların Nisan sonunda tamamlanması beklenen daha ayrıntılı çalışmalarla karşılaştırılması gerektiğini vurguluyor.

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