Romatizma İlaçları Corona Tedavisinde Umut Olabilir mi?

Corona salgınıyla mücadelede etkili olabilecek ilaç ve tedavi denemeleri dünya çapında sürerken, klinik denemeleri Amerika’da 16 Mart’ta başlayan Kevzara adlı eklem romatizması ilacıyla ilgili ilk sonuçların elde edilmesine sadece haftalar kaldığı açıklandı. Kevzara, Corona virüsüne karşı etkili olup olmadığı araştırılan çok sayıda romatizma ilacından biri.

En fazla bir ayda sonuç alacağız

Etken maddesi sarilumab olan ve interlökin-6 inhibitörleri arasında yer alan Kevzara’nın klinik denemelerini ABD’li biyoteknoloji firması Regeneron Pharmaceuticals ve Fransız ilaç firması Sanofi SA yürütüyor. Regeneron firmasının üst düzey yöneticisi George Yancopoulos “İlacın Corona virüsü hastaları üzerinde bir fark yaratıp yaratmadığını sadece birkaç hafta veya en fazla bir ay içinde görebiliriz” dedi.

Kevzara’nın, bağışıklık sisteminin virüse aşırı tepki vererek organlara saldırması anlamına gelen “sitokin fırtınasını” engellemesi umuluyor.

İki ilacın deneyi tek bir çalışmada toplanabilir