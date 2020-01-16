Romatizma orucu nedir? Romatizma ağrısına ne iyi gelir?

Romatizma ağrısı kış aylarında tetikleniyor. Özellikle eklem ve kas romatizması olan hastalar çok daha şiddetli ağrılar yaşayabiliyor. Romatizmal hastalıkların alevlenme ve sönmelerle gelen bir hastalık olduğunu, kış aylarında bu alevlenmelerin artabileceğini vurgulayan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, ‘’Romatizma hastaları, şiddetli ağrı dönemlerinde, glütensiz beslenme odaklı “Romatizma Orucu” ile iyileşme süreçlerini hızlandırabilirler. Romatizmal hastalıklar için kullanılan ilaçların birçoğu, geçici olarak ağrıları gidermeye yöneliktir. Oysa kuşburnu, zencefil gibi doğanın sunduğu mucizevi besinler, ağrıların giderilmesini desteklerken, iyileşme sürecine etki eder. Omega-3 takviyesi de ağrı kontrolünde önemli bir rol oynar.” dedi.

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA PATLICAN, DOMATES, BİBER VE PATATESTEN UZAK DURUN!

Özellikle romatizmal hastalarda ağrıların arttığı ve yangınların şiddetlendiği dönemlerde romatizma orucunun yapılmasının tedaviye katkı sağlayacağını ifade eden Dr. Ümit Aktaş, “Oruç boyunca patlıcan, domates, biber ve patates gibi sebzelerin tüketilmemesi tedavi sürecinin devamlılığı için önem taşıyor. Şeker, hamur işi, buğday içeren ürünler, yulaf, arpa, çavdar gibi glüten içeren ürenler bağırsak geçirgenliğini bozar. Bağırsak sisteminin bozulması romatizma ağrılarının artmasına neden olur. Romatizma hastaları glütenden uzak durmalıdır’’ diyor.