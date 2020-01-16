HABER
  4. Romatizma orucu nedir? Romatizma ağrısına ne iyi gelir?

Romatizma orucu nedir? Romatizma ağrısına ne iyi gelir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Romatizmal hastalıklar soğuyan havalarla birlikte etkisini daha da artırıyor. Ağrıların tetiklendiği kış aylarında romatizmal hastalık tedavisinde beslenme büyük önem taşıyor. Romatizma ağrısı için bitkisel çözümlere başvurmak bazen romatizma ilaçlarından daha etkili bile olabiliyor. Peki romatizma hastaları ne yemeli, ne içmeli? İşte romatizmal hastalıklar için ağrılardan kurtulmada en büyük yardımcınız olacak romatizma orucu ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Romatizma orucu nedir? Romatizma ağrısına ne iyi gelir?

Romatizma ağrısı kış aylarında tetikleniyor. Özellikle eklem ve kas romatizması olan hastalar çok daha şiddetli ağrılar yaşayabiliyor. Romatizmal hastalıkların alevlenme ve sönmelerle gelen bir hastalık olduğunu, kış aylarında bu alevlenmelerin artabileceğini vurgulayan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, ‘’Romatizma hastaları, şiddetli ağrı dönemlerinde, glütensiz beslenme odaklı “Romatizma Orucu” ile iyileşme süreçlerini hızlandırabilirler. Romatizmal hastalıklar için kullanılan ilaçların birçoğu, geçici olarak ağrıları gidermeye yöneliktir. Oysa kuşburnu, zencefil gibi doğanın sunduğu mucizevi besinler, ağrıların giderilmesini desteklerken, iyileşme sürecine etki eder. Omega-3 takviyesi de ağrı kontrolünde önemli bir rol oynar.” dedi.

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA PATLICAN, DOMATES, BİBER VE PATATESTEN UZAK DURUN!

Özellikle romatizmal hastalarda ağrıların arttığı ve yangınların şiddetlendiği dönemlerde romatizma orucunun yapılmasının tedaviye katkı sağlayacağını ifade eden Dr. Ümit Aktaş, “Oruç boyunca patlıcan, domates, biber ve patates gibi sebzelerin tüketilmemesi tedavi sürecinin devamlılığı için önem taşıyor. Şeker, hamur işi, buğday içeren ürünler, yulaf, arpa, çavdar gibi glüten içeren ürenler bağırsak geçirgenliğini bozar. Bağırsak sisteminin bozulması romatizma ağrılarının artmasına neden olur. Romatizma hastaları glütenden uzak durmalıdır’’ diyor.

KELLE PAÇA VE KEMİK SUYUNU İHMAL ETMEYİN!

Romatizma hastalığını tetikleyen faktörlerden birinin vücudumuzdaki kolajenin azalması olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, “Kolajen olmadan insan vücudunun sağlıklı, diri, dinç ve ayakta kalabilmesi mümkün değil. Kolajenin az alınmasının sebebi, kolajen içeren gıdaların az tüketilmesi. Romatizma hastalarının diyetinin başköşesinde kolajen zengini kemik suyu ve kemik suyuyla pişmiş yemekler olmalı. Özellikle kelle ve paça çorbalarının bol bol tüketilmesi gerekir’’ önerisinde bulunuyor.

ROMATİZMAL HASTALIKLARIN EN ÖNEMLİ NEDENİ BESLENME BOZUKLUĞU VE GIDA KATKI MADDELERİ

Romatizmal hastalıkların giderek artmasındaki en önemli nedenin, beslenme bozukluğu ve besinlerde kullanılan kimyasal katkı maddeleri olduğuna işaret eden Dr. Ümit Aktaş, “Romatizma hastalığında beslenmenin önemi, nedense hep göz ardı ediliyor. Eğer bir romatizma hastası iseniz hayatınızdan şekeri, buğdayı, işlenmiş gıdaları ve glüteni tamamen çıkarmalısınız. Yeni çalışmalar D vitaminin bu zorlu hastalığa karşı sadece koruyucu bir rol oynamadığını, tedavisinde de etkili olduğunu gösteriyor. Hastaların, yumurta, ciğer gibi D vitamini zengini besinler tüketmeleri gerekiyor. Turşu, yoğurt, kefir gibi probiyotik zengini besinleri mutfağınızdan eksik etmeyin!” diye belirtiyor.

AĞRI KESİCİ YERİNE ZENCEFİL ÇAYI TÜKETİN

Eklem, kas ve romatizmal ağrılarda ciddi yan etkileri olan ağrı kesiciler yerine zencefil çayı tüketilmesi önerisinde bulunan Dr. Ümit Aktaş, “Özelikle romatizma hastalarına bol bol zencefil tüketmelerini öneriyorum. Romatizma tedavisinde etkili olan takviyelerin ancak ve ancak doğru bir beslenme modeliyle etkili olabileceğini unutmayın!’’ diyor.

ROMATİZMA TEDAVİSİNDE ETKİLİ 6 BİTKİ

Isırgan: Son derece kuvvetli yangı ve ağrı giderici etkisi vardır. Güvenli bir bitkidir.
Kuşburnu: Yangı gidericidir ve yüksek miktarda C vitamini içerir.
Papatya: Yangı giderici ve sakinleştiricidir.
Zencefil: Kuvvetli yangı gidericidir. Mide bulantısını giderir.
Zerdeçal: Kuvvetli yangı giderici özelliği yanında, Karaciğer üzerinde kuvvetlendirici ve kan yağlarını düşürücü etkisi vardır.
Meyan kökü: Yangı gidericidir.

ROMATİZMA ÇAYI TARİFİ

Malzemeler
1 tatlı kaşığı kuşburnu
1 çay kaşığı tane karabiber
1 çubuk meyan kökü
1 çay kaşığı zencefil

Hazırlanışı
Tüm bitkilerin üzerine 250 cc kaynar su ekleyin. Ağzı kapalı şekilde 10 dakika demledikten sonra günde 4 fincan içebilirsiniz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Düzenli spor damar sertliğini önlüyorDüzenli spor damar sertliğini önlüyor
72 kilo veren genç kadın yeniden doğdu72 kilo veren genç kadın yeniden doğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
romatizmal hastalıklar romatizma orucu romatizma ağrısı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler!

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Endoskopik işlemler ölüme yol açar mı?

Sağlık Bakanlığı devreye girdi! Bu işlem öldürüyor mu?

Stres yönetimi nedir? Stres yönetimi için 9 öneri

Stresinizi kontrol edebilirsiniz! Yönetmek sizin elinizde

Asit yağmurunun zararları nelerdir? Asit yağmuru zararlarından korunmak için ne yapmalı?

Uzmanları anlattı! Asit yağmurundan nasıl korunuruz?

Doğum sonrası vücudun toparlanması için 6 öneri

Doğum sonrası vücudun toparlanması için 6 öneri

Postür nedir? Postür bozukluğu nasıl giderilir? Doğru postür için ne yapılmalı?

Organlarınızın sağlığını bile etkiliyor! Peki nasıl düzeltilir?

Gripten korunmanın bir yolu da portakal suyu!

Günde 1 bardak içerseniz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.