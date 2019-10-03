"Romatizmal hastalıklar çocuklarda da görülebiliyor"

İSTANBUL (AA) - Medicana Kadıköy Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Seval Pehlevan, "Toplumda romatizmal hastalıkların daha çok yaşlı hastalığı olduğu düşüncesi hakim. Ancak, çocuklarda ve gençlerde de ortaya çıkabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Pehlevan yaptığı açıklamada, temel olarak uzun süreli iltihaplı romatizmal hastalıklara bakan romatolojinin, tek bir rahatsızlığı değil, birbiriyle ilişkili birçok sorunu aynı zamanda takip ettiğini, son yıllarda elde edilen yeni ilaçlarla tedavide alternatiflerin çoğaldığını, erken tanı ve takibin önemli olduğunu kaydetti.

Romatizma hastalığının çocuklarda ve gençlerde de görülebileceğine dikkati çeken Doç. Dr. Pehlevan, şunları kaydetti:

“Genel tabiriyle, iltihaplı romatizmal hastalıklar diyebiliriz. Özellikle eklem ve eklem dışında bağ dokusunu, cildi ve bazen de birtakım organları tutan sistemik, kronik seyirli, yani uzun vadeli iltihaplı romatizmal hastalıklar. Böyle olunca hastalık temel olarak eklem ve eklem etrafındaki bağ dokusunu ilgilendirse de vücuttaki diğer organları da tutabilen ciddi hastalıklar olabilir. Bunu tek bir hastalık gibi düşünmemek lazım. Birçok çeşidi var. Her yaşı ve her cinsiyeti tutabilir. Toplumda romatizmal hastalıkların daha çok yaşlı hastalığı olduğu düşüncesi hakim. Ancak, çocuklarda ve gençlerde de ortaya çıkabilmektedir."