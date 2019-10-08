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Romatizmal hastalıklarda erken teşhis önemli

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.10.2019 11:47 | Son Güncelleme

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Romatizmal hastalıklarda erken teşhis önemli

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özlem Mehmetoğlu, romatizmal hastalıklarda eklemlerin yanında akciğer, beyin, kalp, böbrek, göz ve derinin de etkilenebileceğini söyledi.
Romatizmal hastalıkların çocukluk çağından ileri yaşa kadar her yaş grubunda görülebileceğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özlem Mehmetoğlu, "Romatizmal hastalıklarda eklemlerin yanında akciğer, beyin, kalp, böbrekler, gözler ve deride etkilenebilir. Sigara hastalığın tetikleyicisi olabileceği gibi tedavide kullanılan ilaçlara direnç gelişimine de sebep olabilir. Ağız ve diş sağlığı problemleri de romatizmal hastalıkların tetikleyicisi olabilir. Romatoid artrit en sık görülen iltihabi eklem hastalığıdır. Kronik bir hastalık olmakla birlikte zaman zaman alevlenmelerle seyreder. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülür. Sıklıkla 20-50 yaş arasında görülmekle birlikte daha genç ve daha ileri yaşlarda da gelişebilir. Romatoid artrit bulaşıcı bir hastalık değildir" diye konuştu.
Genellikle el, bilek ve parmak eklemlerini simetrik olarak etkilediğini belirten Mehmetoğlu, "Kalça, diz, dirsek, ayak bilekleri gibi diğer eklemleri de etkileyebilir. Ateş, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı gibi genel durum bozukluğu belirtileri eşlik edebilir. Sabahları ve uzun süreli istirahat sonrasında 30 dakika veya daha uzun süreli tutukluk görülür. Romatizmal hastalıklarda erken teşhis önemlidir. Erken teşhis ve tedavi hastanın ağrısının giderilmesi yanında uzun dönemde hastalığa bağlı gelişen sakatlıkların önüne geçmekte ve hayat kalitesini artırmaktadır. Romatizmal hastalıkların büyük bir bölümü kronik olsa da erken teşhis ve tedavi ile normal hayat sürmeleri imkansız değildir" şeklinde konuştu.

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