ROMDEF Başkanı Güyümgüler: "Toplumumuzun beklentileri büyük"

EDİRNE (AA) - Edirne Roman Dernekleri Federasyonu (ROMDEF) Başkanı Erdem Güyümgüler, "Roman açılımı" genelgesine ilişkin, "Toplumumuzun beklentileri büyük. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olan her çalışmada Romanların gerektiği yerde ülkesi için her an her şeyi yapabileceğini biliyoruz." dedi.

Güyümgüler, Resmi Gazete'de yayımlanan, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik strateji belgesinin ikinci aşama eylem planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesini AA muhabirine değerlendirdi.

"Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi II. Aşama Eylem Planı''nın kendilerini mutlu ettiğini belirten Güyümgüler, yaşadıkları çeşitli sorunların eylem planıyla daha kolay ve yol haritası izlenerek çözüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roman Eylem Planı'na hassasiyet gösterdiğini belirten Güyümgüler, "Bu hassasiyeti bürokratların da göstereceğine inanıyoruz. Toplumumuzun beklentileri büyük. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olan her çalışmada Romanların gerektiği yerde ülkesi için her an her şeyi yapabileceğini biliyoruz." diye konuştu.