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"Romeo ve Juliet" balesi prömiyer yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 23:43 | Son Güncelleme

Ankara Devlet Opera ve Balesince sahnelenen, William Shakespeare'in aynı adlı eserinden uyarlanan büyük aşk hikayesi "Romeo ve Juliet" sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) sahnelenen, William Shakespeare'in aynı adlı eserinden uyarlanan büyük aşk hikayesi "Romeo ve Juliet" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

ADOB'ta 17 yıl aradan sonra ilk kez sahnelenen ve müzikleri ünlü besteci Çaykovski'ye ait eserin Ankara prömiyeri, Opera Sahnesi'nde yapıldı.

Koreografisini ADOB Müdürü Volkan Ersoy ile Armağan Davran'ın üstlendiği eserin dekoru Çağda Çitkaya, kostümleri Sevtaç Demirer ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.

Bu akşamki temsilde Juliet'i Özge Başaran, Romeo'yu Burak Kayıhan canlandırdı.

Kapalı gişe oynayan iki perdelik eser, uzun süre ayakta alkışlandı.

- "Geçişleri bir film gibi"

ADOB Müdürü Volkan Ersoy, prömiyer sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların ruhuna dokunmak için bu eseri sahnelediklerini belirterek, "Gayemiz, Romeo ve Juliet'i baleyle insan ruhuna işletmek. Eğer bunu başardıysak, eğer bu koltuklardan istediğimiz mesajı alarak kalktıysak mutluluk duyarız." ifadesini kullandı.

Orkestra Şefi Murat Cem Orhan, ADOB'un çok yoğun bir sezon geçirdiğini, orkestranın ise yorulmadan, yılmadan çalıştığını, bundan dolayı ekibiyle gurur duyduğunu söyledi. Orhan, "İyi ki bu prodüksiyon düşünülmüş, iyi ki çalışılmış" dedi.

Eseri izlemeye gelen balet Tan Sağtürk de çok başarılı bir temsil olduğunu vurgulayarak, "Franz Kafka 'Abartıyorum, anlaşılmak için' der ya, belki ilk eser bu şekilde yapılsaydı, böyle kalırdı diye düşünüyorum. Çok başarılı, olağanüstü." dedi.

Eserin, zekice kurgulandığını, üstüne duyguların ilave edildiğini aktaran Sağtürk, "Geçişleri bir film gibi. Uzun zamandır beni bu kadar etkileyen bir eser seyretmemiştim. Çok etkilendim." değerlendirmesinde bulundu.

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