HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Romina Aşrafi: İran'da 14 yaşındaki kızını orakla öldürmekle suçlanan baba gözaltına alındı

Romina Aşrafi: İran'da 14 yaşındaki kızını orakla öldürmekle suçlanan baba gözaltına alındı

27.05.2020 22:04 | Son Güncelleme

İran'da polis, ülkede infial yaratan "namus cinayeti"yle ilgili olarak 14 yaşındaki kızı Romina Aşrafi'yi öldürmekle suçlanan babayı gözaltına aldı. Gilkhaber adlı haber sitesi Romina'nın başını orakla kesen babasının daha sonra evden elinde orakla çıkıp kızını öldürdüğünü itiraf ettiğini yazdı.

Romina Aşrafi: İran'da 14 yaşındaki kızını orakla öldürmekle suçlanan baba gözaltına alındı

İran'da polis, ülkede infial yaratan "namus cinayeti"yle ilgili olarak 14 yaşındaki kızı Romina Aşrafi'yi öldürmekle suçlanan babayı gözaltına aldı.

Romina Aşrafi yerel basındaki haberlere göre, babası 35 yaşındaki erkek arkadaşıyla evlenmesine izin vermeyince Gilan vilayetindeki evinden kaçmıştı.

Daha sonra Romina ve birlikte kaçtığı erkek polis tarafından bulunmuş; Romina, öldürülmekten korktuğunu defalarca söylediği halde polis tarafından babasının evine geri yollanmıştı.

Babanın, Perşembe gecesi yatak odasına girdiği kızına saldırdığı iddia ediliyor.

Gilkhaber adlı haber sitesi Romina'nın başını orakla kesen babasının daha sonra evden elinde orakla çıkıp kızını öldürdüğünü itiraf ettiğini yazdı.

Bugün İran'daki birçok ulusal gazete birinci sayfasında Romina'nın hikayesine yer verdi.

'Tehlikeli baba evi'

Reform yanlısı Ebtekar gazetesi "Tehlikeli baba evi" diye manşet attı ve kadınları ve kız çocuklarını koruyacak yasal düzenlemelerin bulunmayışını eleştirdi.

Farsça #RominaAşrafi etiketi Twitter'da 50 binden fazla kullanılırken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, cinayeti ve İran toplumunun patriyarkal yapısını kınayan mesajlar attı.

Eski kadın ve aile işleri başkan yardımcısı ve şu anda İran Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Sekreteri Şahindokt Molaverdi, "Bu ne ilk 'namus' cinayetiydi ne de Romina son kurban olacak" yazdı, yasalarla yerel ve küresel düzeyde hakim değerler caydırıcı olmadıkça bu tür cinayetlerin süreceğini kaydetti.

İran'ın Şeriat'a dayalı yasaları, "namus" gerekçesiyle ya da ev içi şiddet kullanarak çocuklarına zarar veren ya da öldürmekten suçlu bulunan babalar ya da diğer aile üyelerinin cezalarında indirimi mümkün kılıyor.

Ailesinden bir kadını öldürmeye ceza indirimi var

İnsan hakları kuruluşu Human Rights Watch, "namus cinayetleri"ne yani "ailenin onuruna leke sürüldüğü" gerekçesiyle kadınların ve kız çocuklarının öldürülmesine çok çeşitli bahaneler bulunduğunu belirtiyor.

Bunlar arasında görücü usulüyle ayarlanan evliliği kızın kabul etmemesi, kadının ya da kız çocuğunun cinsel tacize ya da tecavüze uğraması, ya da evlilik dışı ilişkiye girmesi hatta sadece girdiğinin düşünülmesi en sık rastlananlar.

Fakat cinayetler "uygunsuz giyinmek" ya da "itaatsizlik sayılan davranışlarda bulunmak" gibi bahanelerle de işlenebiliyor.

İran'da kızını öldürmekten suçlu bulunan bir erkeğe, normal olarak ülkede cinayet işlemenin cezası olan idam cezası yerine, 3 ila 10 yıl arasında hapis cezası veriliyor.

Ülkede kaç kadının bu tür cinayetlere kurban gittiği konusunda sayısal veri yok fakat ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yıllık raporunda aktarılan insan hakları kuruluşları, geçen yıl bu tür cinayetlerin özellikle de kırsal bölgelerde ve aşiretler arasında hala yaygın olduğunu bildirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
Koronavirüs aşısını Afrika'da deneyeceklerKoronavirüs aşısını Afrika'da deneyecekler
Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'

En Çok Okunan Haberler

Baba kızını uykusunda vahşice öldürdü!

Baba kızını uykusunda vahşice öldürdü!

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Cuma namazı 20 dakikada kılınacak

Cuma namazı 20 dakikada kılınacak

Kritik kararların alınması bekleniyor!

Kritik kararların alınması bekleniyor!

DNA sonucunda büyük şok! Belediye Başkanı sahip çıktı

DNA sonucunda büyük şok! Belediye Başkanı sahip çıktı

Kamuda mesai saatlerine düzenleme!

Kamuda mesai saatlerine düzenleme!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
Moskova'da yeni koronavirüs kararları alındı

Moskova'da yeni koronavirüs kararları alındı

Cenazesinden bir ay sonra evine döndü! Akıllardaki soru: Peki gömülen kim?

Cenazesinden bir ay sonra evine döndü

ABD'den Suriye'de tansiyonu tırmandıracak hamle! Kritik bölgeye hava savunma sistemi

ABD'den Suriye'de tansiyonu tırmandıracak hamle

Fransa'da silahlı saldırı! 3 ölü, 1 yaralı

Fransa'da silahlı saldırı! 3 ölü, 1 yaralı

Oxford Üniversitesi koronavirüs aşısını Afrika'da denemeyi planlıyor

Koronavirüs aşısını Afrika'da deneyecekler

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 596'ya yükseldi

Fransa'da can kaybı 28 bin 596'ya yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.