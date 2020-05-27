Romina Aşrafi: İran'da 14 yaşındaki kızını orakla öldürmekle suçlanan baba gözaltına alındı

Reform yanlısı Ebtekar gazetesi "Tehlikeli baba evi" diye manşet attı ve kadınları ve kız çocuklarını koruyacak yasal düzenlemelerin bulunmayışını eleştirdi.

Daha sonra Romina ve birlikte kaçtığı erkek polis tarafından bulunmuş; Romina, öldürülmekten korktuğunu defalarca söylediği halde polis tarafından babasının evine geri yollanmıştı.

Eski kadın ve aile işleri başkan yardımcısı ve şu anda İran Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Sekreteri Şahindokt Molaverdi, "Bu ne ilk 'namus' cinayetiydi ne de Romina son kurban olacak" yazdı, yasalarla yerel ve küresel düzeyde hakim değerler caydırıcı olmadıkça bu tür cinayetlerin süreceğini kaydetti.

İran'ın Şeriat'a dayalı yasaları, "namus" gerekçesiyle ya da ev içi şiddet kullanarak çocuklarına zarar veren ya da öldürmekten suçlu bulunan babalar ya da diğer aile üyelerinin cezalarında indirimi mümkün kılıyor.

Ailesinden bir kadını öldürmeye ceza indirimi var

İnsan hakları kuruluşu Human Rights Watch, "namus cinayetleri"ne yani "ailenin onuruna leke sürüldüğü" gerekçesiyle kadınların ve kız çocuklarının öldürülmesine çok çeşitli bahaneler bulunduğunu belirtiyor.

Bunlar arasında görücü usulüyle ayarlanan evliliği kızın kabul etmemesi, kadının ya da kız çocuğunun cinsel tacize ya da tecavüze uğraması, ya da evlilik dışı ilişkiye girmesi hatta sadece girdiğinin düşünülmesi en sık rastlananlar.