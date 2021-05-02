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Romney Cumhuriyetçi Parti Kongresinde Yuhalandı

02.05.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyetçi Parti Utah senatörü Mitt Romney Utah’daki parti kongresinde yuhalandı

Romney Cumhuriyetçi Parti Kongresinde Yuhalandı

Cumhuriyetçi Parti Utah senatörü Mitt Romney Utah’daki parti kongresinde yuhalandı.

Partinin eski başkan adayı da olan Romney eski Başkan Donald Trump’la ilgili Senato’daki yargılamalarda iki defa suçlu olduğu yönünde oy kullanmıştı.

Romney parti kongresinde kürsüye geldiğinde delegeler “komunist” ve “hain” şeklinde sloganlar attılar.

Romney konuşmasında inandıklarını söyleyen biri olduğunu kaydetti ve karakter sorunları nedeniyle eski Başkan Donald Trump’ın hayranı olmadığını söyledi.

Ancak Romney salonda yuhalamaların artması üzerine konuşmasına bir süre ara vermek zorunda kaldı.

Bununla birlikte parti kongresinde yapılan oylamada Romney’nin kınanması az farkla reddedildi.

Collins Romney’e destek verdi

Bu arada Cumhuriyetçi Parti Maine senatörü Susan Collins Romney’e destek verdi. Parti içinde ılımlı isimlerden biri olarak bilinen Collins Romney’nin yuhalanması nedeniyle dehşete düştüğünü söyledi.

Collins ayrıca Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın azledilmesi için oy kullanan Cumhuriyetçi Liz Cheney’i de savundu.

Collins, parti içinde farklı fikirlere ihtiyaç olduğunu ve partinin sadece tek bir kişi tarafından yönetilmediğini söyledi.

Collins, Romney’nin eyaletine ve ülkesine hizmet eden olağanüstü bir senatör olduğunu da kaydetti.

Collins, Cheney için de “Doğru bildiğini yaptı ve ben onu bunun için selamlıyorum” ifadesini kullandı.

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