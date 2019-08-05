Römorkta alev topuna dönen saman balyalarını ahırdan böyle uzaklaştırdılar

Taylan ERGÜN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) ARNAVUTKÖY'de bir ahırda çıkan yangında kurbanlık 10 büyükbaş hayvan yanarak, telef oldu. Ahırdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, vatandaşların yangının daha da büyümemesi için alev alev yanan saman dolu römorku traktörle çekerek ahırdan uzaklaştırmaları kameralara yansıdı.

Baklalı Mahallesi'nde bulunan bir ahırda iddiaya göre kurbanlık büyükbaş hayvanların yetiştirildiği ahırın çatısında devam eden kaynak çalışmaları sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm ahırı kapladı. Yangın itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yaklaşık bir saat süren çalışmalarıyla söndürülürken ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Yangın sırasında çevredeki bazı vatandaşlar, ahırda bulunan diğer hayvanları dışarıya çıkartarak son anda yanmaktan kurtardı. O sırada ahırın yanında bulunan saman dolu römorka sıçrayan alevler nedeniyle balya halindeki samanlar alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlar römorku traktörle çekerek ahırdan uzaklaştırdı. Yer saçılan yanan samanları ise bir kişi bahçe hortumuyla söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

