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Römorktan fırlayan teker, karşı şeritteki otomobile çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

SİVAS'ta hafif ticari aracın çarptığı römorktan fırlayan teker, karşı şeride geçip, otomobile çarptı.

Römorktan fırlayan teker, karşı şeritteki otomobile çarptı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta hafif ticari aracın çarptığı römorktan fırlayan teker, karşı şeride geçip, otomobile çarptı. Kazada şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı.
Kaza saat 09.00 sıralarında Atatürk Caddesi Kepçeli Mevki'nde meydana geldi. Rüstem Erdem'in kullandığı 57 YD 299 hafif ticari araç, Ali Çınar'ın kullandığı 58 YE 782 plakalı köy minibüsünün arkasında takılı römorkla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle römorkun yerinden çıkan sağ arka tekeri, karşı şeride geçerek Yunus Erdem'in kullandığı 58 AB 415 plakalı otomobile çarptı. Tekerin çarptığı otomobilin ön bölümünde maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan ya da ölen olmazken, trafikte aksamalar meydana geldi.
Köy minibüsünün sürücüsü Ali Çınar, "Hastaneye yolcu bıraktım. Diğer araç aniden sağ taraftan sola geçti ve kaza meydana geld. Yerinden çıkan teker karşı şeride geçti. Başkasının aracına vurdu. Römork devrildi, tekrar doğruldu" dedi.

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Römorktan fırlayan teker, karşı şeritteki otomobile çarptıRömorktan fırlayan teker, karşı şeritteki otomobile çarptıRömorktan fırlayan teker, karşı şeritteki otomobile çarptıRömorktan fırlayan teker, karşı şeritteki otomobile çarptı

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