Römorkun altında kalan çocuk öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, traktörün arkasına bağlı römorkun altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çubuklubala Mahallesi'nde ailesiyle gittiği tarlada oynayan 3 yaşındaki Miran Yaşar, hareket eden traktörün römorkunun altında kaldı.

Durumu fark eden baba Necmettin ve anne Türkan Yaşar'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yaşar'ın cenazesi, defnedilmek üzere Mardin'e gönderildi.

