HABER

Römorkun altında kalan genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 22:03 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında traktör römorkunun altında kalan Tunahan Avcı (16) hayatını kaybetti.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında traktör römorkunun altında kalan Tunahan Avcı (16) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Dereboğazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tunahan Avcı, B.K. (17) yönetimindeki 44 PK 463 plakalı traktör ile römork arasında ayakta dururken dengesini kaybedip düştü. Yerde kalan Avcı, römorkun üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Tunahan Avcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİnanılır gibi değil ama bunu yiyen ölüyor! İnanılır gibi değil ama bunu yiyen ölüyor!
Anız yangını yerleşim alanına sıçradıAnız yangını yerleşim alanına sıçradı
Niğde'de insan kaçakçıları tutuklamaNiğde'de insan kaçakçıları tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iğrenç olay! Sapık böyle yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iğrenç olay! Sapık böyle yakalandı

Teneke kutudan bakın ne yaptı

Teneke kutudan bakın ne yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.