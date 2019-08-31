HABER

Römorkun söktüğü ağaç otomobillerin üzerine devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 14:31 | Son Güncelleme

Konya’da römorkun çarptığı ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Konya’da römorkun çarptığı ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Otomobillerde hasar oluşurken ağacın devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Dr. Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev eşyası taşıyan bir kamyonun sürücü yol kenarında bir süre durduktan sonra tekrar hareket etti. Bu sırada kamyona takılı römorkun çarparak yerinden söktüğü ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerde maddi hasar oluştu. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından aracın plakası tespit edilerek sürücü hakkında işlem başlatıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken belediye görevlilerince devrilen ağaç yerinden kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!
Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Oyun oynarken yüksek düşen küçük Yağmur, yaralandıOyun oynarken yüksek düşen küçük Yağmur, yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.