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Rona ve Hektor’dan kaçamadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 12:28 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.K.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.K. ve S.E’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Zanlılara ait ev ve araçlarda özel eğitimli narkotik köpekleri Rona ve Hektor ile yapılan aramalarda 36 gram metamfetamin, 15 adet ecstasy tablet, 2 ruhsatsız tabanca ve 100 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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