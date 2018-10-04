Ronaldinho espor ligi kuruyor!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Ronaldinho futbolu bıraktıktan sonra bambaşka bir gelişmeyle gündeme geldi. Ronaldinho resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açılama ile kendi espor ligini kuracağını duyurdu. Copa Embaixadores R10 adında düzenlenecek olan PES 19 turnuvası 10 Ekim tarihinde başlayacak. Turnuva eLiga Sul ile ortaklaşa düzenlenecek. 25 ülkenin oyuncularının katılması hedeflenen turnuva çeşitli ülkelerde düzenlenmesi bekleniyor. Playstation 4 üzerinden düzenlenecek olan turnuvanın ödülü halen açıklanmadı.
Galera, agora eu tenho a minha liga de eSports: a @eligasul ! Dia 10/10 começa a Copa Embaixadores R10! Fiquem ligados que vem muita novidade por aí! ???????????? pic.twitter.com/IPUP8dKsfe— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) October 1, 2018
(sporx)
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