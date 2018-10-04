SPOR

Ronaldinho espor ligi kuruyor!

ESPOR HABERLERİ  | 04.10.2018 14:48 | Son Güncelleme

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Ronaldinho kendi espor ligini kuracağını duyurdu.

Ronaldinho espor ligi kuruyor!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Ronaldinho futbolu bıraktıktan sonra bambaşka bir gelişmeyle gündeme geldi. Ronaldinho resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açılama ile kendi espor ligini kuracağını duyurdu. Copa Embaixadores R10 adında düzenlenecek olan PES 19 turnuvası 10 Ekim tarihinde başlayacak. Turnuva eLiga Sul ile ortaklaşa düzenlenecek. 25 ülkenin oyuncularının katılması hedeflenen turnuva çeşitli ülkelerde düzenlenmesi bekleniyor. Playstation 4 üzerinden düzenlenecek olan turnuvanın ödülü halen açıklanmadı.

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(sporx)

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Anahtar Kelimeler:
eSpor ronaldinho pes19

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