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Ronaldo Coca-Cola şişelerini masadan aldı, şirketin hisseleri düştü

16.06.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısında masada duran Coca-Cola şişelerini kaldırıp yerine su koymasının ardından şirketin hisseleri yüzde 1,6 düştü. Bu, 4 milyar dolarlık değer kaybı anlamına geliyordu. Coca-Cola'nın hisseleri düşüşün ardından bir miktar yükseldi fakat henüz eski seviyesine gelemedi.

Ronaldo Coca-Cola şişelerini masadan aldı, şirketin hisseleri düştü

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun EURO 2020 basın toplantısında masada duran Coca-Cola şişelerini masadan kaldırıp yerine su koymasının ardından şirketin hisseleri yüzde 1,6 düştü.

Bu 4 milyar dolarlık bir değer kaybı anlamına geliyordu. Coca-Cola'nın hisseleri düşüşün ardından bir miktar yükseldi fakat henüz eski seviyesine gelemedi.

Sağlık konusunda son derece duyarlı olduğu bilinen Ronaldo, Macaristan-Portekiz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında insanlara su içmelerini tavsiye etti.

Obezite karşıtı aktivistler Ronaldo'nun bu hamlesini övgüyle karşıladı. İçinde yüksek miktarda şeker bulunan Coca-Cola gibi içeceklerin kilo alımını hızlandırdığı biliniyor.

Reuters ajansının haberine göre British Medical Journal adlı bilimsel dergide yayınlanan ve 2009-2018 arasında 101 bin 257 yetişkin Fransızın günlük içecek alışkanlıklarını takip eden bir araştırma, şekerli içecek tüketimini günlük 100 mililitre artırmak ile kanser riskinin ortalama yüzde 18, meme riski kanseri riskinin de yüzde 22 yükselmesi arasında bir ilişki kurmuştu.

Fakat bu ilişkinin nedensel bir ilişki olup olmadığı aktarılmamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü günlük kalori alımının en fazla yüzde 10'unun şeker ile yapılmasını, bunun yüzde 5 veya günlük 25 gram civarında tutulmasının en ideali olduğunu söylüyor.

Ronaldo'nun hareketinin ardından Salı akşamı Fransız Müslüman futbolcu Paul Pogba da turnuvanın bir diğer sponsoru olan Heineken'in alkolsüz birasını masadan kaldırmıştı.

Paul Pogba da Heineken'in alkolsüz birasından rahatsızlık duydu

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