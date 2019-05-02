Ronaldo dünyanın en pahalı otomobilini satın aldı

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Bugatti tarafından sadece 1 tane üretilen La Voiture Noire modelini 11 milyon euro’ya (73 milyon TL) satın aldı.

Bugatti firması İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen otomobil fuarında dünyanın en pahalı otomobilini satışa sunmuştu. Sadece bir tane üretilen ve 11 milyon Euro’ya satışa çıkartılan La Voiture Noire isimli modelin, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo tarafından satın alındığı açıklandı. Hızı saatte 418 kilometreye kadar çıkabilen La Voiture Noire, 8 litrelik 16 silindirli motora sahip.



