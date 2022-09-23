Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez'in derin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı! Takipçilerden yorum yağdı

27 Ocak 1994 tarihinde İspanyanın Jaca kentinde dünyaya gelen Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri büyülüyor. Dünyanın en prestijli moda dergisi “Women’s Health”de de yer alan isim, son olarak spor yaptığı anları paylaştı.

RONALDO'NUN EŞİ GEORGINA RODRİGUEZ DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE BÜYÜLEDİ!

Ivana Rodriguez adında bir Instagram yıldızı bir kız kardeşi bulunan ismin, liseden mezun olduktan sonra Madrid'e taşındığı biliniyor.

Popüler bir firma olan Gucci Boutique'de satıcı olarak çalışırken dans derslerine başladığı da bilinmekte.

'Women's Health', 'VIP Magazine', 'Love Magazine' gibi pek çok saygın moda yayınıyla işbirliği yapan ve Cristiano Ronaldo ile 2017 yılında Alana adında bir çocukları dünyaya gelen isim, şimdilerde toplam 5 çocuk anneliği yapıyor.

SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Sosyal medyada oldukça aktif olan Rodriguez, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına ise takipçilerden binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte Georgina Rodriguez'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



