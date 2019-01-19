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Ronaldo ve Xabi Alonso vergi kaçırmaktan yargı önüne çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 12:50 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo ve Xabi Alonso'nun davaları salı günü Madrid İl Mahkemesinde görülecek - Vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo hakkında 2 yıl hapis ve 18,8 milyon avro, Xabi Alonso için de 5 yıl hapis ve 4 milyon avro para cezası isteniyor

MADRİD (AA) - İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve eski İspanyol futbolcu Xabi Alonso'nun davaları 22 Ocak Salı günü Madrid'deki İl Mahkemesinde görülecek.

Maliye ve savcılığın hazırladığı iddianameye göre, 2011-2014 yıllarında dört ayrı mali suç işlemekle suçlanan Ronaldo hakkında savcılık 2 yıl hapis ve toplamda 18,8 milyon avro para cezası talep ediyor.

Real Madrid takımında 2009-2018 yıllarında forma giyen ve sezon başında İtalya temsilcisi Juventus'a transfer olan 33 yaşındaki Ronaldo, imaj haklarından elde ettiği gelirleri off-shore hesaplarında tutarak vergi kaçırdığı yönünde suçlanıyor.

Bayern Münih'te forma giyerken 2016-2017 sezonunun sonunda profesyonel futbol hayatını sonlandıran Xabi Alonso da 2010-2012 yıllarında 3 ayrı mali suç iddiasıyla 5 yıl hapis ve 4 milyon avro para cezası talebiyle yargılanacak.

Ronaldo ve Xabi Alonso'nun duruşma için salı günü Madrid'de olmaları öngörülüyor. İki futbolcunun davaları aynı mahkemenin farklı kısımlarında görülecek.

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Cristiano Ronaldo futbol xabi alonso

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