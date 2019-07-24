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Ronaldo'nun rol arkadaşından düğünde tiyatro

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 13:01 | Son Güncelleme

PORTEKİZLİ futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oynadığı reklam filmini yönetip, rol arkadaşlığı yapan Ümmiye Koçak, köyünde kendi kurduğu tiyatro topluğuyla, Konya'nın Ereğli ilçesinde bir çiftin düğününde tiyatro oyunu sergiledi.  Ereğli'de oturan ve dünya evine giren Firdevs Akpınar ve Hamdi Yener çiftçi, tiyatro oyunuyla düğünlerini renklendirmek istedi.

Ronaldo'nun rol arkadaşından düğünde tiyatro

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(DHA)- PORTEKİZLİ futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oynadığı reklam filmini yönetip, rol arkadaşlığı yapan Ümmiye Koçak, köyünde kendi kurduğu tiyatro topluğuyla, Konya'nın Ereğli ilçesinde bir çiftin düğününde tiyatro oyunu sergiledi.
Ereğli'de oturan ve dünya evine giren Firdevs Akpınar ve Hamdi Yener çiftçi, tiyatro oyunuyla düğünlerini renklendirmek istedi. Bunun üzerine de Mersin'in Aslanköy köyünde kurduğu tiyatro topluluğu ekibiyle 'Yün Bebek' adında bir film çekerek, New York Avrasya Film Festivali’nde büyük ödüle layık görülen Ümmiye Koçak ve ekibini davet etti. Real Madridli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun oynadığı reklam filminin yönetmenliğini ve rol arkadaşlığını yapan Ümmiye Koçak, daveti kabul ederek, 9 kadından oluşan ekibiyle birlikte 'Baba ben geldim' adlı tiyatro oyununu oynadı. Düğünde tiyatro oynamanın hep hayali olduğunu belirten Ümmiye Koçak, ''Her yerde her şey olur. Yeter ki isteyin. Damat Bey, benimle iletişime geçip, 'Düğünümüzde tiyatro oynamak ister misiniz?' diye sorunca çığlık atıp sevindim ve hiç düşünmeden kabul ettim. Bugünün hayalini yıllardır kuruyorum. Nasip bugüneymiş” dedi. Ümmü Koçak'ın hazırlayıp ekibiyle birlikte sergilediği oyun davetliler tarafından ilgiyle izlendi.
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Ronaldo'nun rol arkadaşından düğünde tiyatroRonaldo'nun rol arkadaşından düğünde tiyatroRonaldo'nun rol arkadaşından düğünde tiyatroRonaldo'nun rol arkadaşından düğünde tiyatro

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