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Ronan Keating'in kızı Missy Keating markaların radarında

12.05.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ronan Keating'in 19 yaşındaki manken kızı Missy Keating, ünlü markaların radarına girdi. Bir iç çamaşırı markasının çekimleri için objektif karşısına geçen genç kızın fotoğrafını görenler güzelliğini övdü.

Ronan Keating'in kızı Missy Keating markaların radarında

Şarkıcı ve sunucu Ronan Keating’in kızı Londra'daki yeni evinden paylaştığı pozlarla gündeme geldi. Kameralardan çekinmediğini gösteren 19 yaşındaki model, şimdiden ünlü markaların radarına girmeyi başardı.

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19 yaşındaki Missy Keating, siyah iç çamaşırıyla verdiği pozlarına gelen yorumların birçoğu güzelliğini öven paylaşımlardı.

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Daha önce erkek arkadaşıyla Dublin'de yaşayan genç kız kısa süre önce Londra'ya taşındı.

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Annesinden çok babasıyla vakit geçiren genç kızın adı önümüzdeki günlerde daha çok duyulmaya başlayacak gibi görünüyor.

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