Ronan Keating'in kızı Missy Keating markaların radarında

Şarkıcı ve sunucu Ronan Keating’in kızı Londra'daki yeni evinden paylaştığı pozlarla gündeme geldi. Kameralardan çekinmediğini gösteren 19 yaşındaki model, şimdiden ünlü markaların radarına girmeyi başardı.

19 yaşındaki Missy Keating, siyah iç çamaşırıyla verdiği pozlarına gelen yorumların birçoğu güzelliğini öven paylaşımlardı.

Daha önce erkek arkadaşıyla Dublin'de yaşayan genç kız kısa süre önce Londra'ya taşındı.

Annesinden çok babasıyla vakit geçiren genç kızın adı önümüzdeki günlerde daha çok duyulmaya başlayacak gibi görünüyor.

