Rönesans Holding'in patronuna Emniyet'ten resmi koruma aracı

Olay, aracı kullanan özel şoför kaza yapınca ortaya çıktı.Kamudan milyarlarca liralık inşaat ihaleleri alması ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaatını yapmasıyla bilinen Rönesans Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı’na Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından resmi "koruma aracı" tahsis edildiği ortaya çıktı. Buna karşılık resmi polis aracını, polis korumanın değil, Rönesans’ın patronunun özel şoförünün kullandığı ve kazaya karıştığı anlaşıldı. Resmi araçla kaza yaptığını bir gün sonra karakola giderek bildiren şoför, "Aracı yönetim kurulu başkanımıza Ankara Emniyeti tahsis etti" dedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü olayı doğrularken, gerekçe olarak holding patronu hakkındaki özel koruma kararını gösterdi. DW Türkçe'nin ulaştığı belgelere göre, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp’in özel şoförü olduğunu belirten Mehmet Hasan Selçuk, Ankara'da bir polis merkezine 17 Şubat 2021 tarihinde saat 14:25'te başvurdu. Emniyet aracıyla bir gün önce trafik kazası yaptığını belirten Selçuk, hasarı kaskodan karşılamak için tutanak tutulmasını istedi.

Kaza yaptı, emniyete gitti Emniyet, başvuru üzerine Selçuk hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan dosya açarak, şoförün ifadesini aldı. Kazayı yaptığı aracın emniyete ait olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları anlattı: "Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından holding yönetim kurulu başkanımızın kullanımına tahsis edilen 06 A 3138 resmi plakalı 06 DS7216 plaka sayılı araçla yönetim kurulu başkanımızı takip etmekteydik. 16 Şubat 2021 günü saat 11:00 sıralarında Mevlana Bulvarı üzerinde Gölbaşı istikametinde eskort halinde seyir halindeyken Kepekli Kavşağı’na gelmeden yerlerin kaygan olması sebebiyle araç kontrolümden çıktı. Her ne kadar toparlamaya çalışsam da toparlamam mümkün olmadı ve araçla refüje vurduktan sonra sağa doğru savruldum. Araçla sağ tarafa da vurduktan sonra kontrolü sağlayarak durabildim. Araçtan inerek kontrol ettiğimde aracın yürüyeninde bir sıkıntı olmadığını, sol tarafında kapılarda ve sağ arka çamurluk ile tamponda hasar olduğunu gördüm. Aracın yürüyeninde bir sıkıntı olmaması ve eskort görevimiz de devam ettiği için tutanak tutturmadan takibe devam ettim."

"Kasko için geldim" Selçuk, aracın kaskosunun olduğunu belirterek, "Kaskodan faydalanmak için polis merkezine geldim. Araç üzerinde görgü tespit tutanağının tanzim edilerek tarafıma teslim edilmesini talep ediyorum. Kazaya ilişkin herhangi bir şikâyetim yoktur. Aracımın hasarını kaskosundan yaptıracağım" dedi. Tutanakta "Emniyet'e ait" vurgusu Talep üzerine polis merkezinde araca ilişkin "görgü ve tespit tutanağı" hazırlandı. Tutanakta, aracın ruhsat sahibinin Ankara Emniyet Müdürlüğü olduğu vurgulanırken, aldığı hasarlar tek tek tutanağa yazıldı. Tutanakta, şoförün adresi de Rönesans Holding olarak kayıtlara geçti. Şoför telefona çıkmadı Öte yandan tutanak incelendiğinde emniyet aracını Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı'nın şoförü kullanırken, yanında resmi emniyet korumasının olduğuna ilişkin herhangi bir ifade yer almadı. Kazaya ilişkin Hasan Selçuk'un telefonu aradığımızda açan kişi, önce "ben arkadaşıyım, neden aramıştınız?" dedi, daha sonra "yanlış numara" diyerek telefonu kapattı.