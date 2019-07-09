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Rönesans İşletme Hizmetleri “Atık Yönetiminde” rol model

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.07.2019 09:54 | Son Güncelleme

Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliğinin tüm hükümlerini yerine getirmenin yanı sıra risklerin tamamen ortadan kaldırılması için Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından “Atıklara Barkod” uygulamasının gerçekleştirildiği Yozgat Şehir Hastanesi’nde, Yaşanabilir Çevre Derneği tarafından “Sıfır Atık” konulu eğitim verildi.Çevre ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikasında; dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact imzacısı Rönesans Holding kuruluşu olan Rönesans İşletme Hizmetleri (RİH), hizmet verdiği Şehir Hastanelerinde uyguladığı “Katı Atık Yönetimi” ile bulunduğu kentlere rol model oluyor.

Rönesans İşletme Hizmetleri “Atık Yönetiminde” rol model

Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliğinin tüm hükümlerini yerine getirmenin yanı sıra risklerin tamamen ortadan kaldırılması için Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından “Atıklara Barkod” uygulamasının gerçekleştirildiği Yozgat Şehir Hastanesi’nde, Yaşanabilir Çevre Derneği tarafından “Sıfır Atık” konulu eğitim verildi.
Çevre ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikasında; dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact imzacısı Rönesans Holding kuruluşu olan Rönesans İşletme Hizmetleri (RİH), hizmet verdiği Şehir Hastanelerinde uyguladığı “Katı Atık Yönetimi” ile bulunduğu kentlere rol model oluyor. Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından, “Kamu Özel İşbirliği” (PPP) modeli ile işletilen ve “Seviye 7 Tam Dijital Hastane” sertifikasına sahip Yozgat Şehir Hastanesi’nde, Yaşanabilir Çevre Derneği Başkanı Çevre Mühendisi Ahmet Fidan tarafından Rönesans İşletme Hizmetleri çalışanlarına “Sıfır Atık Projesi” konulu eğitim verildi.
Çevrenin ve doğal hayatın korunması, her türlü çevre sorunu ile mücadele edilmesi, sıfır atık ve atık yönetim projelerinin ülkemizde tam olarak uygulanmasına katkı sağlamak adına faaliyetlerini sürdüren Derneğin Başkanı Ahmet Fidan, sunumunda; tıbbi atık, tehlikeli madde ile kontamine atık, evsel atık, geri dönüşüm atık ve kesici delici atıkların ayrı ayrı kovalarda toplandığı Yozgat Şehir Hastanesi’ndeki atık yönetim uygulamasına görseller eşliğinde yer verdi.
Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliğinin tüm hükümlerini yerine getirmenin yanı sıra risklerin tamamen ortadan kaldırılması için Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından “Atıklara Barkod” uygulamasının gerçekleştirildiği Yozgat Şehir Hastanesi’nin bu uygulamasının önemine dikkati çeken Başkan Ahmet Fidan, bundan sonraki süreçte dünyanın önemle üzerinde durduğu konunun ise “Sıfır Atık Projesi” olduğunu kaydetti. Derneğin faaliyetleri, atık yönetiminin genel ilkeleri, plastik, kâğıt, cam, metal ve kompozit atıklarının çevrede kaldığı süre ve doğa ile canlılara verdiği zararlara dikkati çeken Ahmet Fidan, “Türkiye’de günde 144 ton plastik atığı denizlere karışıyor, 1 ton plastiğin geri dönüşümü ile yaklaşık 528 litre petrol tasarrufu sağlanır” dedi.
Sıfır atık projesi
Her yıl okyanuslara yaklaşık 8 milyon ton plastik girdiğini, deniz kuşları, balinalar, kaplumbağalar ve diğer deniz canlılarının bu plastikleri besin sanıp yiyebildiğini anlatan Ahmet Fidan, dünyanın gündemindeki “Sıfır Atık Projesi”ne de dikkati çekerek, “Avrupa Parlamentosu’nda alınan karara göre tek kullanımlık plastiklerin 2021 yılına kadar yasaklanması planlanıyor” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır Atık” projesine ilişkin çalışmalarına değinen Ahmet Fidan, şöyle devam etti: “Geri dönüşebilir ambalaj atıklarının belediyeye verilme zorunluluğunun kaldırılması Bakanlık tarafından planlanıyor. Bunun yerine sıfır atık belgesi olan ve atık üreticisine en yüksek bedeli verecek firmaya atıklar verilebilecektir. Sıfır atık uygulamalarının kurum bazında takip edilmesi için bir yazılım hazırlanmış olup, ilgili programın kullanıcısı "odak noktası" olarak tanımlanıyor. Bakanlık değerlendirmesinde Gümüş, Altın veya Platin seviyesinde belge alınmaya hak kazanılırsa, Bakanlığın yayınlayacağı Sıfır Atık mevzuatına göre hastane teşvikine hak kazanılacak.”
Tüm çalışma kademelerinde çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasının Rönesans kültürünün temelini oluşturduğu Rönesans İşletme Hizmetleri çalışanlarının katıldığı eğitimin sonunda, Başkan Ahmet Fidan, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Rönesans İşletme Hizmetleri “Atık Yönetiminde” rol model

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